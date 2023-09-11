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منتدى الأعمال القطري - الصيني يبحث الفرص الاستثمارية في البلدين

9/11/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 11 – 9 (كونا) -- انطلقت أعمال منتدى الأعمال القطري - الصيني اليوم الاثنين بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية ونحو 60 شركة صينية من مقاطعة (قوانغدونغ) الصناعية متخصصة في مختلف المجالات وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.
وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم في كلمة له إن الملتقى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الاول لقطر خلال السنوات الاخيرة وذلك يعود الى رغبة قيادة الشعبين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي الى الشراكة الفاعلة.
وبين الشيخ فيصل أن حجم التجارة مع الصين ناهز 97 مليار ريال (نحو 6ر26 مليار دولار) عام 2022 حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليار ريال (نحو 5ر20 مليار دولار) للسوق الصينية وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 16 بالمئة من حجم تجارة قطر مع الخارج وهو ما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الاخير.
وبين الشيخ فيصل أن هذا التعاون الكبير يجعل اليوم رجال الأعمال من الجهتين أمام فرصة ذهبية لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها قطر وكذلك مقاطعة (قوانغدونغ) التي تحتل مكانة مهمة في خارطة التجارة والاقتصاد العالمي.
وأشار الى أن قطر ومقاطعة (قوانغدونغ) تشتركان في الكثير من الاهداف لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة داعيا الشركات الصينية الى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها قطر للمستثمرين الاجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الافضل عالميا.
من جانبه قال الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى قطر شن يو في كلمة له إن العقد الماضي شهد على التطور السريع للعلاقات القطرية - الصينية وعلى مدى السنوات العشر الماضية دخلت العلاقات الثنائية "المرحلة الذهبية" للتطور الكبير بفضل القيادة الاستراتيجية لزعيمي البلدين.
وأوضح أن التعاون العملي بين البلدين حقق ثمارا وفيرة حيث ازداد حجم المبادلات التجارية ليقترب من 25 مليار دولار وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر مصدر للواردات ومقصد للصادرات.
وأشار شن يو إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية حققت تقدما مستمرا حيث ارتفع التعاون في مبادرة "الحزام والطريق" إلى مستويات جديدة إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية.
ومن جانبه أشار مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة بقطر بدر المعضادي الى مميزات قطر لجذب الاستثمارات الخارجية لافتا إلى أن أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي إذ أنها تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى العالم.
وبين المعضادي أن المناطق الحرة في قطر تركز على أربعة قطاعات رئيسية هي التكنولوجيا الناشئة والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات والخدمات البحرية مؤكدا أن قطر توفر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات.
وخلال منتدى الأعمال القطري - الصيني تم تقديم عرض عن مدينة (غوانزو) الصناعية باعتبارها تشكل حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار من خلال إنشاء ما يزيد على 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي فضلا عن أنها من المقرر أن تستضيف في نوفمبر المقبل معرض كانتون الذي يقام منذ أكثر من 60 عاما وهو من أكبر المعارض التجارية في العالم ويضم الكثير من المنتجات وتشترك فيه معظم الشركات في الصين. (النهاية)

س س س / م م ج




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