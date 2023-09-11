منتدى الأعمال القطري - الصيني يبحث الفرص الاستثمارية في البلدين
التاريخ
9/11/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 11 – 9 (كونا) -- انطلقت أعمال منتدى الأعمال القطري - الصيني اليوم الاثنين بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية ونحو 60 شركة صينية من مقاطعة (قوانغدونغ) الصناعية متخصصة في مختلف المجالات وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.
وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم في كلمة له إن الملتقى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الاول لقطر خلال السنوات الاخيرة وذلك يعود الى رغبة قيادة الشعبين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي الى الشراكة الفاعلة.
وبين الشيخ فيصل أن حجم التجارة مع الصين ناهز 97 مليار ريال (نحو 6ر26 مليار دولار) عام 2022 حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليار ريال (نحو 5ر20 مليار دولار) للسوق الصينية وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 16 بالمئة من حجم تجارة قطر مع الخارج وهو ما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الاخير.
وبين الشيخ فيصل أن هذا التعاون الكبير يجعل اليوم رجال الأعمال من الجهتين أمام فرصة ذهبية لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها قطر وكذلك مقاطعة (قوانغدونغ) التي تحتل مكانة مهمة في خارطة التجارة والاقتصاد العالمي.
وأشار الى أن قطر ومقاطعة (قوانغدونغ) تشتركان في الكثير من الاهداف لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة داعيا الشركات الصينية الى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها قطر للمستثمرين الاجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الافضل عالميا.
من جانبه قال الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى قطر شن يو في كلمة له إن العقد الماضي شهد على التطور السريع للعلاقات القطرية - الصينية وعلى مدى السنوات العشر الماضية دخلت العلاقات الثنائية "المرحلة الذهبية" للتطور الكبير بفضل القيادة الاستراتيجية لزعيمي البلدين.
وأوضح أن التعاون العملي بين البلدين حقق ثمارا وفيرة حيث ازداد حجم المبادلات التجارية ليقترب من 25 مليار دولار وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر مصدر للواردات ومقصد للصادرات.
وأشار شن يو إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية حققت تقدما مستمرا حيث ارتفع التعاون في مبادرة "الحزام والطريق" إلى مستويات جديدة إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية.
ومن جانبه أشار مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة بقطر بدر المعضادي الى مميزات قطر لجذب الاستثمارات الخارجية لافتا إلى أن أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي إذ أنها تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى العالم.
وبين المعضادي أن المناطق الحرة في قطر تركز على أربعة قطاعات رئيسية هي التكنولوجيا الناشئة والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات والخدمات البحرية مؤكدا أن قطر توفر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات.
وخلال منتدى الأعمال القطري - الصيني تم تقديم عرض عن مدينة (غوانزو) الصناعية باعتبارها تشكل حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار من خلال إنشاء ما يزيد على 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي فضلا عن أنها من المقرر أن تستضيف في نوفمبر المقبل معرض كانتون الذي يقام منذ أكثر من 60 عاما وهو من أكبر المعارض التجارية في العالم ويضم الكثير من المنتجات وتشترك فيه معظم الشركات في الصين. (النهاية)
س س س / م م ج
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