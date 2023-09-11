Tuesday, 12 September 2023 08:20 GMT

منتخب الكويت يخسر أمام قيرغيزستان (3 - 1) في مباراة ودية جمعتهما في (دبي)

9/11/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 11 - 9 (كونا) -- خسر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الاثنين بنتيجة (3 - 1) في مباراة ودية جمعتهما على ملعب (ذا سفن) في (دبي) ضمن استعدادات (الأزرق) لتصفيات بطولتي كأسي العالم 2026 وآسيا 2027.
وتمكن المنتخب الكويتي من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالله عمار في الدقائق الأولى من انطلاق المباراة في حين تمكن الفريق المنافس بتسجيل التعادل بنهاية الشوط الأول ثم الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.
وأقيمت المباراة بحضور كل من القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي ونائبه الوزير المفوض وليد الموسى وعدد من أعضاء القنصلية الكويتية.
وكان منتخب الكويت قد فاز على نظيره البحريني يوم الخميس الماضي في مباراة ودية أيضا ضمن استعدادات (الأزرق) للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا اللتين ستقامان في الفترة المقبلة. (النهاية)

س خ م / م ع ع




MENAFN11092023000071011013ID1107049845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث