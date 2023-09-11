منتخب الكويت يخسر أمام قيرغيزستان (3 - 1) في مباراة ودية جمعتهما في (دبي)
التاريخ
9/11/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 11 - 9 (كونا) -- خسر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب قيرغيزستان اليوم الاثنين بنتيجة (3 - 1) في مباراة ودية جمعتهما على ملعب (ذا سفن) في (دبي) ضمن استعدادات (الأزرق) لتصفيات بطولتي كأسي العالم 2026 وآسيا 2027.
وتمكن المنتخب الكويتي من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالله عمار في الدقائق الأولى من انطلاق المباراة في حين تمكن الفريق المنافس بتسجيل التعادل بنهاية الشوط الأول ثم الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.
وأقيمت المباراة بحضور كل من القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي ونائبه الوزير المفوض وليد الموسى وعدد من أعضاء القنصلية الكويتية.
وكان منتخب الكويت قد فاز على نظيره البحريني يوم الخميس الماضي في مباراة ودية أيضا ضمن استعدادات (الأزرق) للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا اللتين ستقامان في الفترة المقبلة. (النهاية)
س خ م / م ع ع
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