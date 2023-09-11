توقعات متباينة للبنوك الأمريكية الكبرى حول مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة
التاريخ
9/11/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 9 (كونا) -- تباينت توقعات بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى حيال مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة بين تحسن أدائه مقارنة بالعام الماضي والتحذير من التأكيد على استمراريته في السنوات القادمة.
وقال رئيس الخدمات المصرفية الإقليمية في مصرف (بنك أوف أمريكا) دين أثناسيا في تصريح صحفي إن المحركين الرئيسيين للاقتصاد في هذا الربع سيكونان الأسواق والتداول لافتا إلى نمو إنفاق المستهلكين بنسبة تصل إلى حوالي 5 بالمئة.
ويرى أثناسيا أن جودة الائتمان في المتوسط تبدو جيدة مشيرا في الوقت ذاته إلى تراجع مجموع الرسوم المصرفية الاستثمارية على الأرجح بنسبة 30 بالمئة إلى 35 بالمئة وهو "انخفاض كبير جدا على أساس سنوي".
وفي المقابل قال الرئيس التنفيذي لمصرف (جي بي مورغان تشيس) جيمي ديمون في مؤتمر مالي بمدينة نيويورك اليوم الاثنين إنه "على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات".
وأوضح ديمون أن البيانات الاستهلاكية القوية وارتفاع الأجور يدعمان الاقتصاد في الوقت الحالي لكن هناك مخاطر في المستقبل مشيرا إلى مخاوفه من قيام البنوك المركزية بكبح جماح برامج السيولة من خلال "التشديد الكمي" وإنفاق الحكومات في جميع أنحاء العالم بلا رؤية واضحة بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.
وتحدى أكبر اقتصاد في العالم التوقعات خلال الأشهر الماضية بحدوث انكماش غير أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته مما دفع المزيد من الاقتصاديين إلى توقع إمكانية تجنب الركود. (النهاية)
ع س ع
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