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توقعات متباينة للبنوك الأمريكية الكبرى حول مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة

9/11/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 9 (كونا) -- تباينت توقعات بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى حيال مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة بين تحسن أدائه مقارنة بالعام الماضي والتحذير من التأكيد على استمراريته في السنوات القادمة.
وقال رئيس الخدمات المصرفية الإقليمية في مصرف (بنك أوف أمريكا) دين أثناسيا في تصريح صحفي إن المحركين الرئيسيين للاقتصاد في هذا الربع سيكونان الأسواق والتداول لافتا إلى نمو إنفاق المستهلكين بنسبة تصل إلى حوالي 5 بالمئة.
ويرى أثناسيا أن جودة الائتمان في المتوسط تبدو جيدة مشيرا في الوقت ذاته إلى تراجع مجموع الرسوم المصرفية الاستثمارية على الأرجح بنسبة 30 بالمئة إلى 35 بالمئة وهو "انخفاض كبير جدا على أساس سنوي".
وفي المقابل قال الرئيس التنفيذي لمصرف (جي بي مورغان تشيس) جيمي ديمون في مؤتمر مالي بمدينة نيويورك اليوم الاثنين إنه "على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع ببيئة مزدهرة إلا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأنه سيستمر لسنوات".
وأوضح ديمون أن البيانات الاستهلاكية القوية وارتفاع الأجور يدعمان الاقتصاد في الوقت الحالي لكن هناك مخاطر في المستقبل مشيرا إلى مخاوفه من قيام البنوك المركزية بكبح جماح برامج السيولة من خلال "التشديد الكمي" وإنفاق الحكومات في جميع أنحاء العالم بلا رؤية واضحة بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.
وتحدى أكبر اقتصاد في العالم التوقعات خلال الأشهر الماضية بحدوث انكماش غير أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته مما دفع المزيد من الاقتصاديين إلى توقع إمكانية تجنب الركود. (النهاية)

ع س ع




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