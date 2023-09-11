موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/11/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية.
الكويت - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الصحية مع الصين وتبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه النظم الصحية.
الكويت - بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي).
الكويت - وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة إثر الإعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحت شرقي ليبيا والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
تونس - حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدنا عدة شرقي ليبيا ترتفع إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين إلى جانب اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول.
القاهرة - العاصفة (دانيال) تضرب الأراضي المصرية قادمة من ليبيا على شكل منخفض جوي تأثرت بها محافظة الإسكندرية الساحلية والقاهرة الكبرى.
الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز مدنا مغربية عدة وبلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر إلى 2862 قتيلا و2562 جريحا.
بروكسل - المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على خلفية عوامل عدة من بينها التطورات المتعلقة باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. (النهاية) م ع ع
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