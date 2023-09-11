الكويت - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الصحية مع الصين وتبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه النظم الصحية.

الكويت - بنك الكويت المركزي يعلن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار كويتي (حوالي 792 مليون دولار أمريكي).

الكويت - وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة إثر الإعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحت شرقي ليبيا والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

تونس - حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدنا عدة شرقي ليبيا ترتفع إلى أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين إلى جانب اختفاء أحياء سكنية بالكامل بعد أن جرفتها السيول.

القاهرة - العاصفة (دانيال) تضرب الأراضي المصرية قادمة من ليبيا على شكل منخفض جوي تأثرت بها محافظة الإسكندرية الساحلية والقاهرة الكبرى.

الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز مدنا مغربية عدة وبلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر إلى 2862 قتيلا و2562 جريحا.

بروكسل - المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على خلفية عوامل عدة من بينها التطورات المتعلقة باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. (النهاية) م ع ع