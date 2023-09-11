مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن
التاريخ
9/11/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 11 أيلول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة بشأن الوضع في اليمن استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطات قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اللواء مايكل بيري.
وقال رئيس المجلس لهذا الشهر، سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة، فيريت هوجا، بعد الجلسة، إن الأعضاء أعربوا عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المتفق عليها.
وأشار هوجا إلى أهمية تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية في اليمن مرحبا بالدعم المستمر الذي يقدمه وفدا السعودية وسلطنة عمان لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
11/09/2023 23:29:24
MENAFN11092023000117011021ID1107049842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.