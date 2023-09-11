مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

نيويورك 11 أيلول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة بشأن الوضع في اليمن استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطات قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اللواء مايكل بيري.

وقال رئيس المجلس لهذا الشهر، سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة، فيريت هوجا، بعد الجلسة، إن الأعضاء أعربوا عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المتفق عليها.

وأشار هوجا إلى أهمية تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية في اليمن مرحبا بالدعم المستمر الذي يقدمه وفدا السعودية وسلطنة عمان لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

--(بترا)

م د/أز/ هـ ح

11/09/2023 23:29:24