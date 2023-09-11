حوارية حول التحديث السياسي ومطالب أهالي الرصيفة

الرصيفة 11 أيلول (بترا)- أقام حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول التحديث السياسي، والقضايا العامة التي تهم المواطنين، استضاف خلالها النائب عن محافظة الزرقاء الدكتور محمد الخلايلة.

وتحدث الخلايلة حول دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، مشيرا إلى القوانين التي عمل مجلس النواب التاسع عشر على تعديلها وأقرها خلال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في الانتقال لمرحلة جديدة من التطوير التشريعي ضمن خطة التحديث الشاملة للدولة والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجرى خلال الجلسة حوار سياسي شامل أجاب خلاله الخلايلة على استفسارات الحضور.

بدوره، عرض عضو مجلس محافظة الزرقاء مصطفى طقاطقة هموم واحتياجات أهالي محافظة الزرقاء عامة، ولواء الرصيفة خاصة ومطالبهم في القطاعات كافة.

من جهته، أشار رئيس فرع الحزب محمود الصالح لما يحتاجه الشباب في هذه الفترة الانتقالية من دعم وتحفيز للمشاركة في الحياة الحزبية، لرفع نسب الاقتراع في الانتخابات المقبلة.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

11/09/2023 23:28:51