حوارية حول التحديث السياسي ومطالب أهالي الرصيفة

حوارية حول التحديث السياسي ومطالب أهالي الرصيفة
التاريخ
9/11/2023 11:26:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 11 أيلول (بترا)- أقام حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول التحديث السياسي، والقضايا العامة التي تهم المواطنين، استضاف خلالها النائب عن محافظة الزرقاء الدكتور محمد الخلايلة.
وتحدث الخلايلة حول دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، مشيرا إلى القوانين التي عمل مجلس النواب التاسع عشر على تعديلها وأقرها خلال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في الانتقال لمرحلة جديدة من التطوير التشريعي ضمن خطة التحديث الشاملة للدولة والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وجرى خلال الجلسة حوار سياسي شامل أجاب خلاله الخلايلة على استفسارات الحضور.
بدوره، عرض عضو مجلس محافظة الزرقاء مصطفى طقاطقة هموم واحتياجات أهالي محافظة الزرقاء عامة، ولواء الرصيفة خاصة ومطالبهم في القطاعات كافة.
من جهته، أشار رئيس فرع الحزب محمود الصالح لما يحتاجه الشباب في هذه الفترة الانتقالية من دعم وتحفيز للمشاركة في الحياة الحزبية، لرفع نسب الاقتراع في الانتخابات المقبلة.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
11/09/2023 23:28:51
MENAFN11092023000117011021ID1107049841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.