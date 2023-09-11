البرلمان العربي يدعو لدعم ليبيا لمواجهة الآثار المدمرة للعاصفة دانيال
التاريخ
9/11/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة11أيلول ( بترا )- دعا البرلمان العربي الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها جراء الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط مئات الضحايا والمصابين.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا في هذا المصاب الأليم والذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي وسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.
--(بترا)
ن أ/أز/ هـ ح
11/09/2023 22:44:40
MENAFN11092023000117011021ID1107049840
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