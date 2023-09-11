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مجلس الأمن الروسي يدعو إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي

9/11/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 11 أيلول (بترا)- دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.
وقال ميدفيديف، في بيان صحفي اليوم الاثنين:"سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وإعادة الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا في أقرب وقت".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
11/09/2023 22:33:04

MENAFN11092023000117011021ID1107049839

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