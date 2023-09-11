مجلس الأمن الروسي يدعو إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/11/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 11 أيلول (بترا)- دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.
وقال ميدفيديف، في بيان صحفي اليوم الاثنين:"سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وإعادة الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا في أقرب وقت".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
11/09/2023 22:33:04
MENAFN11092023000117011021ID1107049839
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