موسكو 11 أيلول (بترا)- دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وسحب الموظفين الدبلوماسيين، وإعادتهم إلى روسيا.

وقال ميدفيديف، في بيان صحفي اليوم الاثنين:"سيكون من الأفضل ببساطة تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وإعادة الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا في أقرب وقت".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

11/09/2023 22:33:04