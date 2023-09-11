محافظة عجلون تطلق وثيقة لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/11/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 11 أيلول (بترا)-وقع عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية وأعضاء المجلس الأمني المحلي والوجهاء والمخاتير على الوثيقة التي أطلقتها محافظة عجلون في مقرها لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وأكد محافظ عجلون، الدكتور قبلان الشريف، أهمية التشاركية بين الجهات المعنية كافة؛ للحد من هذه الظاهرة ومنع مثل هذه التصرفات التي من شأنها إزهاق الأرواح وإلحاق الضرر بأبناء المجتمع.
وبين أن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وارباك الحياة اليومية للمواطنين وما يترتب عليها من تبعات اجتماعيه وإنسانية وأمنية وعشائرية ومالية.
وأشار عدد من الموقعين إلى أهمية الجهود المجتمعية في مقاطعة المناسبات التي تطلق فيها العيارات النارية، والإبلاغ عن المخالفات.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
11/09/2023 22:05:45
MENAFN11092023000117011021ID1107049838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.