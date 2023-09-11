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محافظة عجلون تطلق وثيقة لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

9/11/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 11 أيلول (بترا)-وقع عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية وأعضاء المجلس الأمني المحلي والوجهاء والمخاتير على الوثيقة التي أطلقتها محافظة عجلون في مقرها لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وأكد محافظ عجلون، الدكتور قبلان الشريف، أهمية التشاركية بين الجهات المعنية كافة؛ للحد من هذه الظاهرة ومنع مثل هذه التصرفات التي من شأنها إزهاق الأرواح وإلحاق الضرر بأبناء المجتمع.
وبين أن هذه الظاهرة تشكل خرقا للقانون وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وارباك الحياة اليومية للمواطنين وما يترتب عليها من تبعات اجتماعيه وإنسانية وأمنية وعشائرية ومالية.
وأشار عدد من الموقعين إلى أهمية الجهود المجتمعية في مقاطعة المناسبات التي تطلق فيها العيارات النارية، والإبلاغ عن المخالفات.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
11/09/2023 22:05:45

MENAFN11092023000117011021ID1107049838

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