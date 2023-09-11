ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 250 نقطة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 250 نقطة
التاريخ
9/11/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 11 أيلول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، أكثر من 250 نقطة، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 100 نقطة ليصل الى 34680 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 150 نقطة ليصل الى 13915 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع نحو 30 نقطة ليصل إلى 4487 نقطة، كما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 5 نقاط ليستقر عند 1856 نقطة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 87 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
11/09/2023 21:49:37
MENAFN11092023000117011021ID1107049837
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