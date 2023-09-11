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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 250 نقطة

9/11/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 أيلول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، أكثر من 250 نقطة، بعد انخفاضها الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 100 نقطة ليصل الى 34680 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 150 نقطة ليصل الى 13915 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع نحو 30 نقطة ليصل إلى 4487 نقطة، كما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 5 نقاط ليستقر عند 1856 نقطة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 87 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
11/09/2023 21:49:37

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