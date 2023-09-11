Tuesday, 12 September 2023 08:19 GMT

حوارية في إربد عن أهمية العمل التطوعي

9/11/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 11 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات الرمثا، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان: "أهمية العمل التطوعي"، قدمتها رئيسة مركز شابات الرمثا روان الزعبي، بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية (15-17) عاما.
وتحدثت الزعبي عن مفهوم العمل التطوعي وأهميته ومجالاته وأشكاله وأثره على الأفراد والمجتمعات المحلية.
وأشارت إلى أن العمل التطوعي يسهم باستثمار طاقات الشباب بأعمال تعود بالنفع على مجتمعاتهم وإيجاد حالة من التعاون والتفاعل بين جميع أفراد المجتمع، داعية المشاركات للانخراط في الأعمال التطوعية التي تسهم برفعة وتقدم الوطن.
--(بترا)
ع ع/م د/أز/ هـ ح
11/09/2023 21:31:10

MENAFN11092023000117011021ID1107049836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث