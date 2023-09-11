حوارية في إربد عن أهمية العمل التطوعي

إربد 11 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات الرمثا، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان: "أهمية العمل التطوعي"، قدمتها رئيسة مركز شابات الرمثا روان الزعبي، بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية (15-17) عاما.

وتحدثت الزعبي عن مفهوم العمل التطوعي وأهميته ومجالاته وأشكاله وأثره على الأفراد والمجتمعات المحلية.

وأشارت إلى أن العمل التطوعي يسهم باستثمار طاقات الشباب بأعمال تعود بالنفع على مجتمعاتهم وإيجاد حالة من التعاون والتفاعل بين جميع أفراد المجتمع، داعية المشاركات للانخراط في الأعمال التطوعية التي تسهم برفعة وتقدم الوطن.

--(بترا)

ع ع/م د/أز/ هـ ح

11/09/2023 21:31:10