حوارية في إربد عن أهمية العمل التطوعي

حوارية في إربد عن أهمية العمل التطوعي
التاريخ
9/11/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 11 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات الرمثا، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان: "أهمية العمل التطوعي"، قدمتها رئيسة مركز شابات الرمثا روان الزعبي، بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية (15-17) عاما.
وتحدثت الزعبي عن مفهوم العمل التطوعي وأهميته ومجالاته وأشكاله وأثره على الأفراد والمجتمعات المحلية.
وأشارت إلى أن العمل التطوعي يسهم باستثمار طاقات الشباب بأعمال تعود بالنفع على مجتمعاتهم وإيجاد حالة من التعاون والتفاعل بين جميع أفراد المجتمع، داعية المشاركات للانخراط في الأعمال التطوعية التي تسهم برفعة وتقدم الوطن.
--(بترا)
ع ع/م د/أز/ هـ ح
11/09/2023 21:31:10
MENAFN11092023000117011021ID1107049836
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