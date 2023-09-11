بحث أوجه التعاون المشترك بين جدارا والجغرافي الملكي

بحث أوجه التعاون المشترك بين جدارا والجغرافي الملكي
التاريخ
9/11/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 11 أيلول (بترا)- بحث رئيس جامعة جدارا بالوكالة، الدكتور حابس الزبون، مع مدير عام المركز الجغرافي الملكي، العميد المهندس معمر كامل حدادين، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وبخاصة فيما يتعلق بأنظمة المعلومات الجغرافية والخبرات المساحية والاستشعار عن بعد.
كما بحث الجانبان استقبال خريجي المعهد الجغرافي الملكي من حملة الدبلوم وإمكانية تجسيرهم في جامعة جدارا، وعقد الدورات المتخصصة بالتعاون بين المركز ومركز الاستشارات والتدريب في الجامعة، واعتماد الجامعة مركزا لعقد مثل هذه الدورات في إقليم الشمال.
وقال الزبون إن الجامعة مهتمة بتعزيز روابط التعاون العلمي والعملي مع المركز الجغرافي الملكي نظرا لمكانته العلمية المتقدمة وسمعته المتميزة.
وأشار إلى أهمية دمج المجالات الأكاديمية بالتدريب العملي من خلال تبادل الخبرات والمعارف والمهارات العلمية والعملية لدى الجانبين، و إجراء البحوث المشتركة وإتاحة فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة في المركز الجغرافي الملكي، حيث سيقوم المركز بإرسال طلبته للتدريب والاستفادة من خبرات ومعامل ومختبرات جامعة جدارا.
من جانبه، أكد مدير عام المركز الجغرافي الملكي أهمية هذا التعاون مع الجامعة كخطوة تخدم مصلحة الطلبة وبخاصة فيما يتعلق بالجانب العملي من الخطط الدراسية في الجامعة، ونظرا لحاجة السوق المحلي والإقليمي لتخصصات نادرة وفريدة من نوعها في مجالات التصوير الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية والمساحية.
واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم في المجال التدريبي وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات العلمية والبحثية، وإقامة المؤتمرات وورش العمل والبرامج المشتركة، بما يخدم التنمية المستدامة ويلبي حاجات الطلبة وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.
من جانبه، رحب رئيس هيئة المديرين المدير العام، الدكتور شكري المراشدة بالتعاون المشترك بين جامعة جدارا والمركز الجغرافي الملكي، معربا عن فخره واعتزازه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به المركز الجغرافي الملكي، كمؤسسة وطنية تتولى تنفيذ الأعمال المساحية (الأرضية، الجوية، الفضائية) كافة، وإنتاج الخرائط بجميع الأنواع والمقاييس.
وفي نهاية اللقاء، قدم المراشدة والزبون درع الجامعة لمدير عام المركز الجغرافي الملكي؛ تقديرا لجهوده المبذولة.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
11/09/2023 21:30:02
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