بحث أوجه التعاون المشترك بين جدارا والجغرافي الملكي

إربد 11 أيلول (بترا)- بحث رئيس جامعة جدارا بالوكالة، الدكتور حابس الزبون، مع مدير عام المركز الجغرافي الملكي، العميد المهندس معمر كامل حدادين، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وبخاصة فيما يتعلق بأنظمة المعلومات الجغرافية والخبرات المساحية والاستشعار عن بعد.

كما بحث الجانبان استقبال خريجي المعهد الجغرافي الملكي من حملة الدبلوم وإمكانية تجسيرهم في جامعة جدارا، وعقد الدورات المتخصصة بالتعاون بين المركز ومركز الاستشارات والتدريب في الجامعة، واعتماد الجامعة مركزا لعقد مثل هذه الدورات في إقليم الشمال.

وقال الزبون إن الجامعة مهتمة بتعزيز روابط التعاون العلمي والعملي مع المركز الجغرافي الملكي نظرا لمكانته العلمية المتقدمة وسمعته المتميزة.

وأشار إلى أهمية دمج المجالات الأكاديمية بالتدريب العملي من خلال تبادل الخبرات والمعارف والمهارات العلمية والعملية لدى الجانبين، و إجراء البحوث المشتركة وإتاحة فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة في المركز الجغرافي الملكي، حيث سيقوم المركز بإرسال طلبته للتدريب والاستفادة من خبرات ومعامل ومختبرات جامعة جدارا.

من جانبه، أكد مدير عام المركز الجغرافي الملكي أهمية هذا التعاون مع الجامعة كخطوة تخدم مصلحة الطلبة وبخاصة فيما يتعلق بالجانب العملي من الخطط الدراسية في الجامعة، ونظرا لحاجة السوق المحلي والإقليمي لتخصصات نادرة وفريدة من نوعها في مجالات التصوير الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية والمساحية.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم في المجال التدريبي وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات العلمية والبحثية، وإقامة المؤتمرات وورش العمل والبرامج المشتركة، بما يخدم التنمية المستدامة ويلبي حاجات الطلبة وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.

من جانبه، رحب رئيس هيئة المديرين المدير العام، الدكتور شكري المراشدة بالتعاون المشترك بين جامعة جدارا والمركز الجغرافي الملكي، معربا عن فخره واعتزازه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به المركز الجغرافي الملكي، كمؤسسة وطنية تتولى تنفيذ الأعمال المساحية (الأرضية، الجوية، الفضائية) كافة، وإنتاج الخرائط بجميع الأنواع والمقاييس.

وفي نهاية اللقاء، قدم المراشدة والزبون درع الجامعة لمدير عام المركز الجغرافي الملكي؛ تقديرا لجهوده المبذولة.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

11/09/2023 21:30:02