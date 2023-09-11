إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية 11 أيلول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة، في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مواسير و"برابيش" بأقطار مختلفة مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية بعضها لها حقوق مائية من خلال أجهزة الري، وأخرى ليس لها حقوق مائية، وجرى عمل ضبط مشترك واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.

-- (بترا)

أ غ / أز/ هـ ح

11/09/2023 21:24:45