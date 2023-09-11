إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية
التاريخ
9/11/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 11 أيلول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة، في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مواسير و"برابيش" بأقطار مختلفة مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية بعضها لها حقوق مائية من خلال أجهزة الري، وأخرى ليس لها حقوق مائية، وجرى عمل ضبط مشترك واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.
-- (بترا)
أ غ / أز/ هـ ح
11/09/2023 21:24:45
MENAFN11092023000117011021ID1107049834
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