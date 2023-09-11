غادة عبد الرازق: المتحدة قدمت تنوعا كبيرا فى الدراما وأعادت الأعمال التاريخية للشاشة
التاريخ
9/11/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) قالت النجمة غادة عبد الرازق، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قدمت تنوعا كبيرا فى ألوان الدراما التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، مما خلق نوع من التنافسية الجيدة بين شركات الإنتاج، بالإضافة إلى أنها حرصت على تقديم مواهب شابة حقيقية للسوق الدرامى والسينمائي والغنائي، ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة.
وأضافت غادة، أن الشركة أتاحت الفرصة للجميع بالعمل تحت عنوان "إعلاء اسم الوطن" وتقديم أعمال درامية نستكمل منها مسيرة الريادة الدرامية والفنية، فضلا عن أن هناك تنوعا فى الأعمال وعلى سبيل المثال الشركة حرصت على تقديم الأعمال التاريخية والدينية، بعدما كانت قد ابتعدت عن المشهد فى الفترة الأخيرة، خاصة أننا من أوائل الذين قدموا تلك الأعمال فى الوطن العربى.
وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، قد تقدم
بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعايتها لاجتماع النقابة مع اتحاد المنتجين؛ لأنه من المهم عقد اجتماعات بين النقابات المهنية واتحاد المنتجين، وقال: "قمنا بعمل اجتماعين حتى الآن والمؤشرات إيجابية للنهوض بالمهنة والحفاظ على الريادة الصمرية وحل مشكلات العاملين في القطاعات المختلفة".
وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: "خرجنا اليوم بنتائج جيدة والمؤشرات كلها تسير بالطريق السليم للحفاظ على الريادة المصرية والفن المصرى والمنتجين المصريين، حيث وضعنا على مائدة الحوار كل المشكلات التي تعانى منها الصناعة".
وتابع: "نحن لا نعالج علاج مؤقت بل نقوم بعمل دستور جديد لهذه المهنة؛ لأنها مهنة مهمة ولدينا 60 عاما للدراما ونحافظ على تلك الريادة، ونضع كل المعوقات والمشكلات التي تعوق هذه المهنة ونضع تصور لرؤية جديدة لمعايير مختلفة وإيجابية تليق بصناع الدراما في مصر، ودائما نتحدث عن مضمون الصناعة وكيف نقدم موضوعات تليق بمصر ونملك كل المقومات".
واستطرد: لدينا أفضل مخرجين وأفضل مصورين أفضل منتجين وأفضل ممثلين، والأهم تضافر هذه العناصر لتقديم منتج يليق بمصر.
وأردف: "نسمع لكل العناصر والأطراف واتحاد المنتجين والنقابة مستجيبة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت ما سيتم الاتفاق عليه سيتم اعتماده".
واختتم الدكتور أشرف زكى تصريحات قائلا: "الأسبوع المقبل قد ننتهى بكافة الاجتماعات لنبدأ بعدها آليات التنفيذ وأجرينا اجتماعين وقد يتبقى اجتماعين آخرين".
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