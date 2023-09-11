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غادة عبد الرازق: المتحدة قدمت تنوعا كبيرا فى الدراما وأعادت الأعمال التاريخية للشاشة

9/11/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) قالت النجمة غادة عبد الرازق، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قدمت تنوعا كبيرا فى ألوان الدراما التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، مما خلق نوع من التنافسية الجيدة بين شركات الإنتاج، بالإضافة إلى أنها حرصت على تقديم مواهب شابة حقيقية للسوق الدرامى والسينمائي والغنائي، ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة.
وأضافت غادة، أن الشركة أتاحت الفرصة للجميع بالعمل تحت عنوان "إعلاء اسم الوطن" وتقديم أعمال درامية نستكمل منها مسيرة الريادة الدرامية والفنية، فضلا عن أن هناك تنوعا فى الأعمال وعلى سبيل المثال الشركة حرصت على تقديم الأعمال التاريخية والدينية، بعدما كانت قد ابتعدت عن المشهد فى الفترة الأخيرة، خاصة أننا من أوائل الذين قدموا تلك الأعمال فى الوطن العربى.
وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، قد تقدم
بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعايتها لاجتماع النقابة مع اتحاد المنتجين؛ لأنه من المهم عقد اجتماعات بين النقابات المهنية واتحاد المنتجين، وقال: "قمنا بعمل اجتماعين حتى الآن والمؤشرات إيجابية للنهوض بالمهنة والحفاظ على الريادة الصمرية وحل مشكلات العاملين في القطاعات المختلفة".
وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: "خرجنا اليوم بنتائج جيدة والمؤشرات كلها تسير بالطريق السليم للحفاظ على الريادة المصرية والفن المصرى والمنتجين المصريين، حيث وضعنا على مائدة الحوار كل المشكلات التي تعانى منها الصناعة".
وتابع: "نحن لا نعالج علاج مؤقت بل نقوم بعمل دستور جديد لهذه المهنة؛ لأنها مهنة مهمة ولدينا 60 عاما للدراما ونحافظ على تلك الريادة، ونضع كل المعوقات والمشكلات التي تعوق هذه المهنة ونضع تصور لرؤية جديدة لمعايير مختلفة وإيجابية تليق بصناع الدراما في مصر، ودائما نتحدث عن مضمون الصناعة وكيف نقدم موضوعات تليق بمصر ونملك كل المقومات".
واستطرد: لدينا أفضل مخرجين وأفضل مصورين أفضل منتجين وأفضل ممثلين، والأهم تضافر هذه العناصر لتقديم منتج يليق بمصر.
وأردف: "نسمع لكل العناصر والأطراف واتحاد المنتجين والنقابة مستجيبة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت ما سيتم الاتفاق عليه سيتم اعتماده".
واختتم الدكتور أشرف زكى تصريحات قائلا: "الأسبوع المقبل قد ننتهى بكافة الاجتماعات لنبدأ بعدها آليات التنفيذ وأجرينا اجتماعين وقد يتبقى اجتماعين آخرين".



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