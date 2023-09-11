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زوجة المؤلف العالمى ستيفن كينج تهدده بالطلاق بسبب أغنية.. اعرف القصة

9/11/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المؤلف العالمى ستيفن كينج إن زوجته تابيثا "هددته بالطلاق" لأنه قام بتشغيل أغنية
" Mambo No. 5" لـ المغنى لو بيجا كثيرًا، في مقابلة مع موقع رولينج ستون، كشف الروائي عن إعجابه الشديد بالأغنية الصيفية التي طرحت خلال عام 1999، والذي كان عبارة عن غلاف لأغنية من تأليف بيريز برادو.

وردا على سؤال عما إذا كان من محبي نسخة لو بيجا، قال كينج: " نعم، هددتني زوجتي بالطلاق بسبب تشغيلها كثيرا، حتى قالت زوجتي: "إذا قمت بتشغيلها مرة أخرى، سأتركك".

تزوج كينج من تابيثا، وهي روائية أيضًا، عام 1971، ولديهما ثلاثة أطفال، الابنة نعومي، والأبناء أوين وجوزيف.


ستيفن كينج


في وقت سابق من هذا العام، تم عرض نسخة مقتبسة من فيلم The Boogeyman، استنادا إلى قصة قصيرة كتبها كينج من عام 1973، في دور السينما، الفيلم من إخراج روب سافاج (مضيف) ولاقى استجابة إيجابية من الروائي نفسه.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من كينج نفسه، حيث أضاف سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان، على أن يتم عرض فيلم The Boogeyman في دور السينما في 2 يونيو المقبل.



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