وائل الفشنى يلتقى جمهوره على مسرح الساقية 22 سبتمبر

وكان المطرب وائل الفشني تحدث من قبل عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج " بحب الإذاعة " تقديم شافكي المنيري على نغم إف إم، قائلًا:

بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر اننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".

وتابع: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ما كنتش متخيل إن تتر مسلسل "واحة الغروب" ينجح بالشكل ده، وكمان اشتغلت مع بهاء سلطان من 2001 لحد 2007، وهو شخص متواضع جدًا ".

وأشار إلى حبه الشديد للفنان بليغ حمدي، موضحًا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كده إحنا أبونا باشا"،وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش