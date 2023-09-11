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فيلم الأبطال الخارقين Blue Beetle يحقق 114 مليون دولار عالميا

9/11/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، إيرادات وصلت 114 مليونًا و4 آلاف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bro .

وأنقسمت إيرادات العمل بين 63 مليونًا و 704 آلاف دولار في دورالعرض الأمريكية، و50 مليونًا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أوBlue Beetle، العمل مستوحى من احدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.





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