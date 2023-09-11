نجوم الأوبرا للموسيقى العربية يغنون للعندليب على المسرح الكبير الخميس المقبل
التاريخ
9/11/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Youm7) مجموعة مختارة مع اعمال العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ يتغنى بها نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى خلال الامسية المقامة فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 14 سبتمبر على المسرح الكبير منها حاجة غريبة، لحن الوفاء، يا مالكاً قلبى، جانا الهوى، أى دمعة حزن وغيرها .. أداء محمد الطوخي، أحمد عفت، حسام حسن، محمد حسن، سمية وجدى ونهى حافظ.
المعروف ان عبد
الحليم
حافظ احد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد
الحليم
على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929 ، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949 ، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا.
اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم اولى اغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.
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