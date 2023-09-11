لا يمكن خدش الماس إلا بماسة أخرى، ومع ذلك، فهي ليست بهذه الصعوبة، نظرا للمستويات الذرية ذات الضعف النسبي المعروفة باسم "مستويات الانقسام"، فإن ضربة بقوة كافية في اتجاه محدد يمكن أن تتسبب في تشقق الماس أو كسره، فعلى الرغم من كونه أصعب الأحجار الكريمة كسراً على وجه الأرض، إلا أنه يجب التعامل معه بأقصى قدر من العناية.

على الرغم من التورمالين تم العثور عليه لأول مرة في بارايبا بالبرازيل، إلا أنه يتم استخراج التورمالين الآن في مناطق بأفريقيا، مثل نيجيريا وموزمبيق، لذلك قررت الجمعية العالمية لصائغي المجوهرات أنه يمكن استخدام مصطلح "بارايبا" لوصف لون الحجر، وليس فقط مصدره.

تعتمد هذه الأسطورة على الفولكلور القديم، ولكنه من أكثر الأحجار المرتبطة بالحظ السعيد، واعتقد الرومان أن الأوبال يجلب الحظ السعيد لأصحابه، وأطلق عليه السكان الأصليون الأستراليون اسم" ثعبان قوس قزح "وأشادوا بطاقته وجماله الفريدين.

على الرغم من ندرة الألماس الكبير وعالي الجودة، إلا أن الألماس في الواقع شائع جدا مقارنة بالأحجار الكريمة الأخرى الموجودة، وغالبا ما يتم استخدام مفهوم ندرة الألماس كاستراتيجية تسويق، بدلاً من أي قيود حقيقية على التعدين.

قد يكون من المفاجئ معرفة أنه ليس كل اللآلئ تولد من المحار، على الرغم من أن غالبية اللآلئ ذات الجودة العالية تأتي من المحار أو بلح البحر، إلا أن هناك أنواعا أخرى تنتج اللآلئ، ينتج الحلزون البحري Melo Melo لؤلؤة برتقالية بنية، تخلق ملكة المحار Strom Gigas لؤلؤة Pinknch Pearl ولؤلؤة أذن البحر باللون الأزرق والأرجواني والأخضر تأتي من رخويات.

يمكن أن يكون الياقوت باللون الأزرق الأكثر تواجداً، ومع ذلك، يمكن أن يكون الياقوت أيضاً أصفر أو برتقاليا أو ورديا أو أخضر أو أحمر، حيث إن كلهم يأتون من نفس المركب المعدني، المسمى أكسيد الألمونيوم.



