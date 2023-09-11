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6 خرافات شائعة عن الأحجار الكريمة.. منها اللؤلؤ يأتى من المحار فقط

9/11/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن الأحجار الكريمة ليست شيئاً مستحدثاً، بل هو شيء يعود لأكثر من آلاف السنين، فلا شك في أن مع كل تلك السنين تظهر الحكايات والأساطير حول كل حجر، منها الصحيح ومنها ما يعتبره الخبراء خرافات، فتلك الأساطير قد تكون خاصة بطاقة كل حجر أو ما يقوم به، أو حتى مصدره، ولذا يستعرض "اليوم السابع" أشهر الخرافات عن الأحجار الكريمة ، وفقاً لما نشره موقع gemporia.

الألماس غير قابل للكسر

لا يمكن خدش الماس إلا بماسة أخرى، ومع ذلك، فهي ليست بهذه الصعوبة، نظرا للمستويات الذرية ذات الضعف النسبي المعروفة باسم "مستويات الانقسام"، فإن ضربة بقوة كافية في اتجاه محدد يمكن أن تتسبب في تشقق الماس أو كسره، فعلى الرغم من كونه أصعب الأحجار الكريمة كسراً على وجه الأرض، إلا أنه يجب التعامل معه بأقصى قدر من العناية.


الماس التورمالين يأتي فقط من بارايبا، البرازيل

على الرغم من التورمالين تم العثور عليه لأول مرة في بارايبا بالبرازيل، إلا أنه يتم استخراج التورمالين الآن في مناطق بأفريقيا، مثل نيجيريا وموزمبيق، لذلك قررت الجمعية العالمية لصائغي المجوهرات أنه يمكن استخدام مصطلح "بارايبا" لوصف لون الحجر، وليس فقط مصدره.


التورمالين
الأوبال يجلب الحظ السيئ

تعتمد هذه الأسطورة على الفولكلور القديم، ولكنه من أكثر الأحجار المرتبطة بالحظ السعيد، واعتقد الرومان أن الأوبال يجلب الحظ السعيد لأصحابه، وأطلق عليه السكان الأصليون الأستراليون اسم" ثعبان قوس قزح "وأشادوا بطاقته وجماله الفريدين.


الاوبال الألماس هو أندر الأحجار الكريمة في العالم

على الرغم من ندرة الألماس الكبير وعالي الجودة، إلا أن الألماس في الواقع شائع جدا مقارنة بالأحجار الكريمة الأخرى الموجودة، وغالبا ما يتم استخدام مفهوم ندرة الألماس كاستراتيجية تسويق، بدلاً من أي قيود حقيقية على التعدين.


ألماس خام كل اللآلئ تأتي من المحار

قد يكون من المفاجئ معرفة أنه ليس كل اللآلئ تولد من المحار، على الرغم من أن غالبية اللآلئ ذات الجودة العالية تأتي من المحار أو بلح البحر، إلا أن هناك أنواعا أخرى تنتج اللآلئ، ينتج الحلزون البحري Melo Melo لؤلؤة برتقالية بنية، تخلق ملكة المحار Strom Gigas لؤلؤة Pinknch Pearl ولؤلؤة أذن البحر باللون الأزرق والأرجواني والأخضر تأتي من رخويات.


اللؤلؤ كل الياقوت أزرق

يمكن أن يكون الياقوت باللون الأزرق الأكثر تواجداً، ومع ذلك، يمكن أن يكون الياقوت أيضاً أصفر أو برتقاليا أو ورديا أو أخضر أو أحمر، حيث إن كلهم يأتون من نفس المركب المعدني، المسمى أكسيد الألمونيوم.


الياقوت



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