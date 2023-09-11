6 خرافات شائعة عن الأحجار الكريمة.. منها اللؤلؤ يأتى من المحار فقط
التاريخ
9/11/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن الأحجار الكريمة ليست شيئاً مستحدثاً، بل هو شيء يعود لأكثر من آلاف السنين، فلا شك في أن مع كل تلك السنين تظهر الحكايات والأساطير حول كل حجر، منها الصحيح ومنها ما يعتبره الخبراء خرافات، فتلك الأساطير قد تكون خاصة بطاقة كل حجر أو ما يقوم به، أو حتى مصدره، ولذا يستعرض "اليوم السابع" أشهر الخرافات عن الأحجار الكريمة ، وفقاً لما نشره موقع gemporia. الألماس غير قابل للكسر
لا يمكن خدش الماس إلا بماسة أخرى، ومع ذلك، فهي ليست بهذه الصعوبة، نظرا للمستويات الذرية ذات الضعف النسبي المعروفة باسم "مستويات الانقسام"، فإن ضربة بقوة كافية في اتجاه محدد يمكن أن تتسبب في تشقق الماس أو كسره، فعلى الرغم من كونه أصعب الأحجار الكريمة كسراً على وجه الأرض، إلا أنه يجب التعامل معه بأقصى قدر من العناية.
الماس التورمالين يأتي فقط من بارايبا، البرازيل
على الرغم من التورمالين تم العثور عليه لأول مرة في بارايبا بالبرازيل، إلا أنه يتم استخراج التورمالين الآن في مناطق بأفريقيا، مثل نيجيريا وموزمبيق، لذلك قررت الجمعية العالمية لصائغي المجوهرات أنه يمكن استخدام مصطلح "بارايبا" لوصف لون الحجر، وليس فقط مصدره.
التورمالين
الأوبال يجلب الحظ السيئ
تعتمد هذه الأسطورة على الفولكلور القديم، ولكنه من أكثر الأحجار المرتبطة بالحظ السعيد، واعتقد الرومان أن الأوبال يجلب الحظ السعيد لأصحابه، وأطلق عليه السكان الأصليون الأستراليون اسم" ثعبان قوس قزح "وأشادوا بطاقته وجماله الفريدين.
الاوبال الألماس هو أندر الأحجار الكريمة في العالم
على الرغم من ندرة الألماس الكبير وعالي الجودة، إلا أن الألماس في الواقع شائع جدا مقارنة بالأحجار الكريمة الأخرى الموجودة، وغالبا ما يتم استخدام مفهوم ندرة الألماس كاستراتيجية تسويق، بدلاً من أي قيود حقيقية على التعدين.
ألماس خام كل اللآلئ تأتي من المحار
قد يكون من المفاجئ معرفة أنه ليس كل اللآلئ تولد من المحار، على الرغم من أن غالبية اللآلئ ذات الجودة العالية تأتي من المحار أو بلح البحر، إلا أن هناك أنواعا أخرى تنتج اللآلئ، ينتج الحلزون البحري Melo Melo لؤلؤة برتقالية بنية، تخلق ملكة المحار Strom Gigas لؤلؤة Pinknch Pearl ولؤلؤة أذن البحر باللون الأزرق والأرجواني والأخضر تأتي من رخويات.
اللؤلؤ كل الياقوت أزرق
يمكن أن يكون الياقوت باللون الأزرق الأكثر تواجداً، ومع ذلك، يمكن أن يكون الياقوت أيضاً أصفر أو برتقاليا أو ورديا أو أخضر أو أحمر، حيث إن كلهم يأتون من نفس المركب المعدني، المسمى أكسيد الألمونيوم.
الياقوت
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