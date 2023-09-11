الثقة بالنفس من أبرز صفات أصحاب برج العقرب، فهذا إلى جانب شخصيته القوية المتحكمة، التي لا ترضى أن يكون فريقها أقل، فالتميز وإبهار الآخرين من أكثر الأشياء المعروف بها أصحاب هذا البرج القوي، وهذا ما يجعله يوصف دائما بالقائد القوي.



ومن مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.













ومن مشاهير برج العذراء الفنانة اليسا، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.















ومن مشاهير برج القوس الفنانة شويكار، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي















ومن مشاهير برج الجدي‎ ‎الفنانة أنغام، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات ‏علماء الفلك لأصحاب برج الجدي‎ ‎على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي‎. ‎





















يمتاز مولود

برج الأسد

بحبه لفصل الشتاء، والسفر بشكل متكرر، أيضًا محب للتعاون والمشاركة، تجده من أوائل المشاركين في أي ظروف من باب الدعم، فهو من أبرز الشخصيات التي تجيد دعم الغير

لا ينكر جميل ويبذل كل مافي

جهده من خلال رد الجميل، أيضًا يمتاز بالكرم الشديد فهو دائم الاستضافة للأصدقاء،

رومانسي يجيد تقديم الهدايا

والكلمات الطيبة لشرك حياته

ومن مشاهير برج الأسد

الفنانة منة شلبي

ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي









تجنب الكسل، وابدع في تكوين خطط جيدة تساعدك في القبول والنجاح المهني خلال الفترات المقبلة حاول أن تعمل في صمت بدون الدخول في أي تفاصيل لا تفيد العمل





تقرب من كل الشخصيات التي تكن لك الحب والاحترام ، فهذ الأيام مناسبة بشكل كبير لتبادل الحب والعطاء، حاول أن تعطي مساحة لدخول احد المعجبين لكن بحذر

حاول أن تبذ القليل من الجهد للاستمتاع بحياتك وابتعد عن تناول السكريات بشكل دائم، أيضًا حافظ على ممارسة التمارين الرياضية وابتعد عن تناول الوجبات الدسمة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تكون الفترة المقبلة من أفضل فترات حياتك من حيث الازدهار المالي والمعنوي والصحي، والعاطفي استمتع بأوقاتك مع شريك حياتك





يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الجدية في العمل والطموح الذى يدفعه للتخطيط لمستقبله حتى يصل لما يحلم به، كما يتصف بالحزم عند اتخاذ أي قرار.





يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها العناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان، كما يتعامل بدبلوماسية مع من حوله، ومفرط في تناول الطعام ورومانسى عند تعامله مع شريك حياته.





ومن مشاهير

برج الثور

الفنان رامي مالك، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







احذر من إرتكاب الكثير من الأخطاء خلال الفترة المقبلة، وراجع قرارتك جيداً وضع خطة تساعدك على تحقيق ماتحلم به وإياك والتسرع حتى لا تندم بعد ذلك.





شارك الحبيب وخطط معه لمستقبلكما حتى يشعر بإهتمامك وجديتك في العلاقة، كما عليك أن لا تسمح لأحد بالتدخل بينكما حتى لا يفسد صفو علاقتكما.





لا تفرط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين حتى لا تصاب بالأرق طوال الليل، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط.









يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يضع خطة جديدة لعمله ويطلع على كل ماهو جديد ومختلف في مجاله المهنى حتى يصل للقمة كما كان يحلم.





يتسم مولود برج الحمل، بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حرصه على تربية الحيوانات الأليفة والنشاط الذى يدفعه لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.





يعشق مولود برج الحمل، العيش في أجواء المغامرات المثيرة، ودائماً ما يثقف نفسه بالإطلاع على كل ماهو جديد ومختلف ومن عيوبه التسرع في اتخاذ القرارات والأنانية التي يتسم بها أحياناً.





من مشاهير

برج الحمل

الفنان قصي خولي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







لا تتخلى عن حلمك وضع خطة تساعدك للوصول إليه، حتى تشعر بالرضا عن ذاتك وإياك والتخلى عن طموحك مرة أخرى وتستسلم للكسل من جديد.





اعمل على تحسين علاقتك بشريك حياتك ولا تثير المشاكل معه مرة أخرى حتى تظل علاقتكما مستقرة كما كانت في السابق، حتى تعيش حياة هادئة مستقرة.





حافظ على صحتك واتبع التعليمات الطبية وتجنب الوصفات العلاجية المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى، حتى تحافظ على صحتك طوال الوقت.





يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يظل يكافح من أجل تحقيق حلمه، ولا يستسلم مرة أخرى للكسل حتى يصل لما يحلم به طوال الوقت.

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها قدرته على التأقلم مع الظروف المختلفة كما يتمتع

بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، ويعشق العيش في أجواء المغامرات المثيرة.





يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها تردده في اتخاذ القرارات كما يتسم بالمزاجية التي تؤثر على تعامله مع من حوله، كما

يتمتع بحس فكاهى مميز.





ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنان محمد رمضان، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









لا تتردد وتسمح لحالتك النفسية السيئة أن تتحكم في قراراتك، حتى لا تخسر الكثير، كما عليك أن تضع خطة مميزة تساعدك على النجاح والتفوق في عملك.









افتح صفحة جديدة مع شريك حياتك خالية من المشاكل السابقة، حتى تشعران بالسعادة مرة أخرى مما يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالكما مع مرور الوقت.









اعمل على تحسين حالتك النفسية خلال الفترة المقبلة بممارسة التمارين الرياضية التي تجعلك تتخلص من الطاقة السلبية وتقبل على العمل وتشعر بالسعادة .





يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يعمل بجد وإجتهاد وينسى الماضى ويفتح صفحة جديدة في حياته حتى يحقق ما يرغب به.

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها طيبة القلب كما يتمتع بشخصية قيادية طموحة وعاشق للتحدى ويستطيع مواجهة المخاطر.





يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى والتى منها العصبية وحبه الشديد لأفراد عائلته، لكنه لا يستطيع مسامحة من أساء إليه بسهولة كما يميل للعيش في الخيال .





ومن مشاهير

برج السرطان

الفنانة نيكول سابا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











لا تجعل التوتر يسيطر عليك خلال هذه الفترة، وحاول أن تتحكم في أعصابك حتى تتحنب إرتكاب الوقوع في أي أخطاء كما عليك الإطلاع على كل ماهو جديد في عملك.





حافظ على علاقة الحب التي بينك وبين شريك حياتك، ولا تجعل الغيرة تهدم ما بينكما حتى لا تندم بعد ذلك، لهذا عليك بتجديد طريقة معاملتك للشريك .





حافظ على صحتك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، وتناول وجبة الإفطار التي يجب أن تكون غنية بالعناصر الغذائية حتى تحافظ على صحتك.





يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يتجنب التوتر حتى لا يرتكب المزيد من الأخطاء في عمله ويتفوق وينجح كما يحلم طوال الوقت.







من المميزات التي يشتهر بها مولود

برج الحوت ، حسن الاستماع فهو يجيد الاستماع لمشاكل الأخرين وينجح في وضع حلول مناسبة لجميع الأطراف.

يتصف مولود برج الحوت بالقوة في الأداء

والسرعة في قضاء المهام المطلوبة منه، أيضًا يمتاز بإحساسه العالي تجاه الأشياء، أحيانا يشعر بحدوث بعض الأشياء، عاشق للأكلات اللذيذة.

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







ارفع صوتك الداخلي وانطق بالأفكار المميزة فاليوم مناسب لعرض

كل أفكارك مع مديرك واتبع الطريق التي يرصدها لك المدير وقم بالتنفيذ للحصول على خطة كاملة.



اليوم من أفضل الأيام المثالية التي تساعدك في إجراء حديث مميز من القلب إلى القلب مع شريك حياتك فالحب يقودك إلى الطريق الصحيح هذه المرة ، لذا اغتنم الفرص.

حافظ على أن يكون هناك طبق أساسي لا يخلو من الخضروات في يومك

للحصول على صحة جيدة وقوة جسمانية تقودك لممارسة التمارين الرياضية خلال الفترات المقبلة

.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت إتاحة الفرص الكبيرة لديك

والتي تحقق أموال كثيرة

من خلال فتح باب الفرصة للاستثمارات الجديدة

لكن

كن حذرًا عند إجراء عمليات الشراء.

يميل مولود

برج الميزان

إلى التنقلات الكثيرة في العمل أو في حياته بشكل عام، فهو كاره للروتين، عاشق لتجديد والتناسق، يجيد ترتيب الغرف واختيار الألوان والملابس.

يتصف مولود برج الميزان بحبه القوي للعدالة والجاذبية فهو صاحب وجه حسن، وملامح مثالية مميزة، ايضًا يتصف بالعديد من الصفات التي تجعله مميز عن باق الأبراج.

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبي ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







لكي تشهد هذه الفترة ازدهار كبير

في العمل، حاول أن تتجنب الأحاديث الجانبية

وتحلى بالثبات وابتعد عن الانتقال من مكان لأخر بدون هدف، وجدد من مكانتك من خلال حصد الجوائز المختلفة.

طاقة الحب تجلب الحظ لمولود برج الميزان خلال الفترات الحالية ، لذا يجب على مواليد برج الميزان استخدام سحره الخاص وذكائه للتواصل مع شريك حياته في الأوقات الحالية

ابتعد عن تناول الأكلات الدسمة التي تتسبب في زيادة الوزن

والدهون الضارة، لكن مارس التمارين الرياضية وتناول أطعمة منزلية مفيدة تساعد في بناء جسمك بشكل صحيح.

أنت شخص متفائل وسيمنحك هذا سمعة طيبة كونك متحدثًا تحفيزيًا، وهو شيء كنت تتوق إلى تحقيقه. سوف تتحسن العلاقات المتوترة مع الأشخاص في المجتمع لأنهم سيتوقفون عن العثور على الأخطاء معك بعد الآن.

يمتاز مولود

برج الدلو

بأنه شخصية ذكية جيدة التفكير ، قادر على إدارة المشروعات ووضع الخطط التجارية التي تجعله متفوق مهنيًا بشكل كبير جدًا، أيضًا هو من الأبراج الرومانسية.

ومواليد برج الدلو أشخاص ذوو روح حرة ومبتكرة، يتمتعون بعقلية متقدمة وروح استكشافية. يتمتعون بشخصية غير تقليدية ومتفتحة للعالم

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام

، ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:

حاول أن تعثر على إرشادات مهنية تخص العمل، وجدد الخطط المهنية التي تساعدك على ترتيب أفكارك في العمل، وحاول أن تحدد أهدافك من المشروع خلال الفترات المقبلة





ابتعد عن دخول أطراف أخري في العلاقة بينك وبين شريك حياتك وحاول أن تتجنب الأمور التي تثير الغضب

وتوتر العلاقة ، أيضًا حاول أن تعطي وقت كافي لشريك حياتك لمناقشة الأمور التي تخص العلاقة.







تناول القليل من المكسرات التي تساعدك في زيادة نسبة التركيز، وابتعد

عن السهر لفترات طويلة ، وتجنب تناول الأملاح ، وتناول كميات كبيرة من المياه ومارس التمارين الرياضية





يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو، أنه هناك بعض التغيرات التي تظهر في علاقاتك الاجتماعية خلال الفترات المقبلة، والحصول على بعض الهدايا والجوائز المالية

