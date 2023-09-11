5 وصفات طبيعية سهلة وسريعة للتخلص من انتفاخ العينين
التاريخ
9/11/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يحدث انتفاخ العينين نتيجة العديد من الأسباب، بما في ذلك الإرهاق، والتوتر، وعدم النوم الكافي، وتراكم السوائل، يمكن أن يؤثر انتفاخ العينين سلبًا على المظهر العام، حيث يعطي انطباعًا بالتعب والإرهاق، وقد يكون مصدر إحراج للبعض، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الانتفاخ على الثقة بالنفس ويؤثر على المزاج العام للشخص.
وللتغلب على انتفاخ العينين يمكنك تجربة هذه الوصفات الطبيعية التي يوصي بها موقع "بولد سكاي" الهندي:
أكياس الشاي
أكياس الشاي الباردة:
ضعي كيسي شاي مبللين بالماء البارد على كل عين لمدة 10-15 دقيقة، فالشاي يحتوي
على مضادات الأكسدة والتانين التي تساعد في تقليل الانتفاخ وتهدئة الجلد.
شرائح الخيار:
قطعي شرائح رقيقة من الخيار البارد وضعيها على العينين لمدة 10-15 دقيقة، ويحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهابات وتهدئة البشرة، مما يساعد في تخفيف الانتفاخ وترطيب الجلد.
العناية بالعينين
زيت جوز الهند:
ضعي قليلًا من زيت جوز الهند الطبيعي على بشرة العينين ودلكيه بلطف، ويحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات وترطيب البشرة، مما يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر العينين.
ماسك البطاطس:
قشري حبة بطاطس واحدة وأهرسيها جيدًا. ضعي البطاطس المهروسة على المنطقة المنتفخة حول العينين واتركيها لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر. تحتوي البطاطس على مواد مضادة للالتهابات وتهدئة الجلد، مما يساعد في تقليل الانتفاخ وتفتيح البشرة.
تدليك بالثلج:
املأي كيس بلاستيكي صغير بالثلج المجروش أو مكعبات الثلج الملفوفة بمنديل ناعم. قومي بتدليك العينين بلطف باستخدام الثلج لمدة دقيقة أو اثنتين. يساعد التدليك بالثلج في تحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ وشد البشرة.
من المهم أن تتذكري أن هذه الوصفات الطبيعية قد توفر تخفيفًا مؤقتًا لانتفاخ العينين، ولكنها قد لا تعالج الأسباب الأساسية للمشكلة. إذا كنت تعاني من انتفاخ مستمر أو مزمن في العينين، فمن الأفضل استشارة طبيب العيون أو متخصص في الرعاية الصحية.
MENAFN11092023000132011024ID1107049826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.