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5 وصفات طبيعية سهلة وسريعة للتخلص من انتفاخ العينين

9/11/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يحدث انتفاخ العينين نتيجة العديد من الأسباب، بما في ذلك الإرهاق، والتوتر، وعدم النوم الكافي، وتراكم السوائل، يمكن أن يؤثر انتفاخ العينين سلبًا على المظهر العام، حيث يعطي انطباعًا بالتعب والإرهاق، وقد يكون مصدر إحراج للبعض، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الانتفاخ على الثقة بالنفس ويؤثر على المزاج العام للشخص.
وللتغلب على انتفاخ العينين يمكنك تجربة هذه الوصفات الطبيعية التي يوصي بها موقع "بولد سكاي" الهندي:


أكياس الشاي
أكياس الشاي الباردة:
ضعي كيسي شاي مبللين بالماء البارد على كل عين لمدة 10-15 دقيقة، فالشاي يحتوي
على مضادات الأكسدة والتانين التي تساعد في تقليل الانتفاخ وتهدئة الجلد.
شرائح الخيار: قطعي شرائح رقيقة من الخيار البارد وضعيها على العينين لمدة 10-15 دقيقة، ويحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهابات وتهدئة البشرة، مما يساعد في تخفيف الانتفاخ وترطيب الجلد.



العناية بالعينين


زيت جوز الهند:
ضعي قليلًا من زيت جوز الهند الطبيعي على بشرة العينين ودلكيه بلطف، ويحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات وترطيب البشرة، مما يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين مظهر العينين.
ماسك البطاطس: قشري حبة بطاطس واحدة وأهرسيها جيدًا. ضعي البطاطس المهروسة على المنطقة المنتفخة حول العينين واتركيها لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر. تحتوي البطاطس على مواد مضادة للالتهابات وتهدئة الجلد، مما يساعد في تقليل الانتفاخ وتفتيح البشرة.
تدليك بالثلج: املأي كيس بلاستيكي صغير بالثلج المجروش أو مكعبات الثلج الملفوفة بمنديل ناعم. قومي بتدليك العينين بلطف باستخدام الثلج لمدة دقيقة أو اثنتين. يساعد التدليك بالثلج في تحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ وشد البشرة.
من المهم أن تتذكري أن هذه الوصفات الطبيعية قد توفر تخفيفًا مؤقتًا لانتفاخ العينين، ولكنها قد لا تعالج الأسباب الأساسية للمشكلة. إذا كنت تعاني من انتفاخ مستمر أو مزمن في العينين، فمن الأفضل استشارة طبيب العيون أو متخصص في الرعاية الصحية.


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