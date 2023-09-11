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4 طرق سهلة لإزالة بقع كريم الأساس من الملابس.. منها استخدام كريم الحلاقة

9/11/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) كريم الأساس هو واحد من منتجات التجميل الأساسية التي توجد عند كل فتاة، حيث إنه يساعد في جعل البشرة تبدو أكثر نعومة ونقاء، ومع ذلك، بقدر ما يساعد كريم الأساس في الحصول على بشرة تبدو خالية من العيوب قدر الإمكان، إلا أنه عادة ما يكون أثقل من الخيارات الأخرى مثل كريمات BB والمرطبات الملونة، التي مع الاستخدام قد يتسبب في ظهور البقع صعب التخلص منها على الملابس، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الطرق السحرية التي تساعد في التخلص من بقع كريم الأساس وذلك وفقاً لما نشره موقع "Glam".


إزالة البقع استخدام ماء ميسيلار

يمكن أن تستخدم ماء ميسيلار "مزيل المكياج" في التخلص من بقع كريم الأساس، وذلك عن طريق نقع قطه في ماء ميسيلار ، ووضعها على المنطقة المصاب بها البقعة، ومن ثم غسلها بعد 15 دقيقة على الأقل بالماء الفاتر.

كريم الحلاقة

يمكن استخدام كريم الحلاقة لإزالة بقع كريم الأساس من ملابسهم، حيث يمكن ترطيب مكان البقعة بالماء البارد ومن ثم دهنه بكريم الحلاقة مباشرة، ثم افركي بلطف بأصابعك أو بفرشاة أسنان ناعمة، ويجب استخدام الكريم الأبيض وليس ما به ألوان.


بقع كريم الاساس صابون الأطباق

يعمل صابون الأطباق على التخلص من بقع كريم الأساس من على القماش، حيث يمكن إضافة الصابون على القماش وتركها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم فركها جيدا تحت الماء الفاتر، وذلك حتى التخلص من بقايا الصابون نهائيا.

معقم اليدين

يمكن استخدام معقم اليدين في إزالة بقع كريم الأساس من الملابس، فقط يمكن ترطيب البقع بالماء البارد ثم توزيع معقم اليدين على البقعة، وتركها لمدة 20 دقيقة، ومن ثم شطفها جيداً تحت الماء.


تنظيف الملابس



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