4 طرق سهلة لإزالة بقع كريم الأساس من الملابس.. منها استخدام كريم الحلاقة
التاريخ
9/11/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) كريم الأساس هو واحد من منتجات التجميل الأساسية التي توجد عند كل فتاة، حيث إنه يساعد في جعل البشرة تبدو أكثر نعومة ونقاء، ومع ذلك، بقدر ما يساعد كريم الأساس في الحصول على بشرة تبدو خالية من العيوب قدر الإمكان، إلا أنه عادة ما يكون أثقل من الخيارات الأخرى مثل كريمات BB والمرطبات الملونة، التي مع الاستخدام قد يتسبب في ظهور البقع صعب التخلص منها على الملابس، ولذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الطرق السحرية التي تساعد في التخلص من بقع كريم الأساس وذلك وفقاً لما نشره موقع "Glam".
إزالة البقع استخدام ماء ميسيلار
يمكن أن تستخدم ماء ميسيلار "مزيل المكياج" في التخلص من بقع كريم الأساس، وذلك عن طريق نقع قطه في ماء ميسيلار ، ووضعها على المنطقة المصاب بها البقعة، ومن ثم غسلها بعد 15 دقيقة على الأقل بالماء الفاتر. كريم الحلاقة
يمكن استخدام كريم الحلاقة لإزالة بقع كريم الأساس من ملابسهم، حيث يمكن ترطيب مكان البقعة بالماء البارد ومن ثم دهنه بكريم الحلاقة مباشرة، ثم افركي بلطف بأصابعك أو بفرشاة أسنان ناعمة، ويجب استخدام الكريم الأبيض وليس ما به ألوان.
بقع كريم الاساس صابون الأطباق
يعمل صابون الأطباق على التخلص من بقع كريم الأساس من على القماش، حيث يمكن إضافة الصابون على القماش وتركها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم فركها جيدا تحت الماء الفاتر، وذلك حتى التخلص من بقايا الصابون نهائيا. معقم اليدين
يمكن استخدام معقم اليدين في إزالة بقع كريم الأساس من الملابس، فقط يمكن ترطيب البقع بالماء البارد ثم توزيع معقم اليدين على البقعة، وتركها لمدة 20 دقيقة، ومن ثم شطفها جيداً تحت الماء.
تنظيف الملابس
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