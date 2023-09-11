يمكن أن تستخدم ماء ميسيلار "مزيل المكياج" في التخلص من بقع كريم الأساس، وذلك عن طريق نقع قطه في ماء ميسيلار ، ووضعها على المنطقة المصاب بها البقعة، ومن ثم غسلها بعد 15 دقيقة على الأقل بالماء الفاتر.

يمكن استخدام كريم الحلاقة لإزالة بقع كريم الأساس من ملابسهم، حيث يمكن ترطيب مكان البقعة بالماء البارد ومن ثم دهنه بكريم الحلاقة مباشرة، ثم افركي بلطف بأصابعك أو بفرشاة أسنان ناعمة، ويجب استخدام الكريم الأبيض وليس ما به ألوان.

يعمل صابون الأطباق على التخلص من بقع كريم الأساس من على القماش، حيث يمكن إضافة الصابون على القماش وتركها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم فركها جيدا تحت الماء الفاتر، وذلك حتى التخلص من بقايا الصابون نهائيا.

يمكن استخدام معقم اليدين في إزالة بقع كريم الأساس من الملابس، فقط يمكن ترطيب البقع بالماء البارد ثم توزيع معقم اليدين على البقعة، وتركها لمدة 20 دقيقة، ومن ثم شطفها جيداً تحت الماء.



