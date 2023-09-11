اعرف الروتين الصباحى للأشخاص الناجحين.. أبرزها الاستيقاظ دون منبه
التاريخ
9/11/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) لكل شخص الروتين الخاص به الذي يبدأ به يومه، هناك من يبحث عن ساندوتش، وآخر فنجان قهوة، وآخر يستيقظ مهرولا قبل أن يتخطى ميعاد الحضور، ولكن هل سألت نفسك ما الروتين الصباحي للأشخاص الناجحين؟
تقول آخر الدراسات إنه لا شك في أن هؤلاء الأشخاص لديهم روتين مميز ومبدع يجعلهم مميزين في إنتاجهم، وقد يكون هذا الروتين غير مألوف، ويستعرض "اليوم السابع" الروتين الصباحي لأشهر الأشخاص الناجحين ، وفقاً لما نشره موقع "listverse".
الشخصيات الناجحة الاستعداد قبل النوم
يعد الاستعداد في الليلة السابقة يمكن أن يمهد الطريق لصباح أفضل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر سلاسة، وذلك مثلما يفعل الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمريكان إكسبريس، كينيث تشينولت، حيث يقوم بتجهيز ملابسه، وترتيب أوراقه، وتجهيز حقائبه التي قسمها حقيبة للعمل، وأخرى لصالة الألعاب، إعداد الوجبات الخفيفة ليتناولها فور الاستيقاظ وفي فترات الراحة من العمل. الاستيقاظ دون منبه
بدلا من أن تستيقظ من النوم بسبب المنبه أو الضوضاء العالية، يمكنك الاسترخاء في يومك مع الأصوات الهادئة، وأشهر من يقوم بذلك هو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، حيث إنه يسعى للحصول على ثماني ساعات على الأقل من النوم كل ليلة والاستيقاظ بشكل طبيعي دون منبه.
الأشخاص الناجحين تغلب على الشمس
يستيقظ بعض الأشخاص الناجحين، مثل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوياما، قبل الفجر بوقت طويل ليتمتعوا بوقت هادئ ومثمر قبل بدء اليوم، حيث إن الاستيقاظ قبل الفجر له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك: تحسين التركيز والإنتاجية. التأمل الصباحي
إن بدء اليوم ببضع لحظات من التأمل أو التفكير أو الامتنان يمكن أن يضبط يوم إيجابي ومثمر، مثل ريتشارد برانسون وتوني روبنز، الذين يبدأون صباحهم بالكتابة في يومياتهم، أو تحديد النوايا، أو التعبير عن الامتنان، من خلال دمج هذه الممارسات الثلاث في روتين الصباحي، يمكننا تنمية شعور بالسلام.
شخصية ناجحة الحمام البارد
هي طريقة معروفة باسم العلاج بالتبريد أو العلاج بالماء البارد، تعريض الجسم لدرجات حرارة منخفضة لأغراض علاجية، يشتهر رجل الأعمال ومضيف البودكاست تيم فيريس بأخذ حمام بارد في الصباح لتعزيز اليقظة والتركيز الذهني. تخطي القهوة
إن تناول الكافيين أول شيء في الصباح يمكن أن يؤثر سلبا على صحتك وسلوكك الانفعالي، حيث يتخلى جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter وSquare، عن القهوة حتى يكتمل روتينه الصباحي، أو يمكنك تناول الماء كمشروبك الأول في اليوم مثله. تناول وجبة الإفطار
إن تناول وجبة إفطار مغذية، فهي لا توفر لك الطاقة فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي، مثل ما تقوم به لاعبة التنس المحترفة ناعومي أوساكا.
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