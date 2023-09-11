تقول آخر الدراسات إنه لا شك في أن هؤلاء الأشخاص لديهم روتين مميز ومبدع يجعلهم مميزين في إنتاجهم، وقد يكون هذا الروتين غير مألوف، ويستعرض "اليوم السابع" الروتين الصباحي لأشهر الأشخاص الناجحين ، وفقاً لما نشره موقع "listverse".

يعد الاستعداد في الليلة السابقة يمكن أن يمهد الطريق لصباح أفضل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر سلاسة، وذلك مثلما يفعل الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمريكان إكسبريس، كينيث تشينولت، حيث يقوم بتجهيز ملابسه، وترتيب أوراقه، وتجهيز حقائبه التي قسمها حقيبة للعمل، وأخرى لصالة الألعاب، إعداد الوجبات الخفيفة ليتناولها فور الاستيقاظ وفي فترات الراحة من العمل.

بدلا من أن تستيقظ من النوم بسبب المنبه أو الضوضاء العالية، يمكنك الاسترخاء في يومك مع الأصوات الهادئة، وأشهر من يقوم بذلك هو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، حيث إنه يسعى للحصول على ثماني ساعات على الأقل من النوم كل ليلة والاستيقاظ بشكل طبيعي دون منبه.

يستيقظ بعض الأشخاص الناجحين، مثل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوياما، قبل الفجر بوقت طويل ليتمتعوا بوقت هادئ ومثمر قبل بدء اليوم، حيث إن الاستيقاظ قبل الفجر له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك: تحسين التركيز والإنتاجية.

إن بدء اليوم ببضع لحظات من التأمل أو التفكير أو الامتنان يمكن أن يضبط يوم إيجابي ومثمر، مثل ريتشارد برانسون وتوني روبنز، الذين يبدأون صباحهم بالكتابة في يومياتهم، أو تحديد النوايا، أو التعبير عن الامتنان، من خلال دمج هذه الممارسات الثلاث في روتين الصباحي، يمكننا تنمية شعور بالسلام.

هي طريقة معروفة باسم العلاج بالتبريد أو العلاج بالماء البارد، تعريض الجسم لدرجات حرارة منخفضة لأغراض علاجية، يشتهر رجل الأعمال ومضيف البودكاست تيم فيريس بأخذ حمام بارد في الصباح لتعزيز اليقظة والتركيز الذهني.

إن تناول الكافيين أول شيء في الصباح يمكن أن يؤثر سلبا على صحتك وسلوكك الانفعالي، حيث يتخلى جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter وSquare، عن القهوة حتى يكتمل روتينه الصباحي، أو يمكنك تناول الماء كمشروبك الأول في اليوم مثله.

إن تناول وجبة إفطار مغذية، فهي لا توفر لك الطاقة فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي، مثل ما تقوم به لاعبة التنس المحترفة ناعومي أوساكا.



