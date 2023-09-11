وقالت بيانات الجهاز، إن قائمة بعض الصادرات التي ارتفعت ضمت كلاً من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 21%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6%، وبطاطس بنسبة 11.5%، وأخيرا بقول جافة بنسبة 77.3٪.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، مقابل 4.43 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 47.7%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليــار دولار خلال شهر يـونيو 2023

مقابل 8.45

مليار دولار لنفس الشهر من

العام السابق ويرجــع ذلك إلـى انخفاض

قيمــة واردات

بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 37.8%، قمح بنسبـة 9.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 42.7%، ذرة

بنسبة 42.4%)، بينما ارتفعت

قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها الغاز الطبيعى بنسبة 33.5%، خامات الحديد ومركزاتـها بنسبة 10.6%، سيارات ركوب بنسبة 29.8%، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 76.7%.