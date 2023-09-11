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مؤسسة أولادنا تنظم ورشتين لفن الأورجامي والأقنعة.. صور

9/11/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت مؤسسة أولادنا ورشة فن الأورجامي "طي الورق"، بمشاركة عدد كبير من أصحاب القدرات الخاصة، وقدمتها الفنانة هبة عاطف، التي أشادت بمستوى نتاج الورشة، كما تم تنظيم ورشة أخرى لرسم الأقنعة وقدمتها الفنانة المدربة داليا خليفة، وشارك بها مواهب أولادنا من ذوي القدرات الخاصة في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وذلك ضمن الاستعداد لفعاليات الدورة السابعة لملتقى أولادنا والذي ينطلق يوم 22 سبتمبر الحالى.
جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 5 شخصيات هم الفنانة سميرة أحمد، عن ريادتها فى تسليط الضوء على نماذج من ذوي القدرات الخاصة بدورها فى فيلم الخرساء، ومصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، والناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان وحمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، والطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوي القدرات الخاصة، وتنطلق مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأوبرا الكبير.
كما تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا،
نيجيريا، اليمن، فلسطين.
وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

مؤسسة أولادنا تنظم ورشتين لفن الأورجامي

المشاركون فى ورشة فن الأورجامي


رسومات كارتونية
أعمال إبداعية



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