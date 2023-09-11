قدم الأمسية الشاعر رجب السيد الذي تحدث عن تجربة بيت الشعر في تحقيق إنجازاًت ملموسة في المشهد الثقافي كونه أحد الوسائل في الاختيارات الناجحة للأسماء الشعرية المجنحة، فقد أصبح البيت منجماً خلاقاً لاستقطاب نماذج عالية من المبدعين، فأمسياته تؤكد أن الشعر لا يمكن أن يموت في ظل حفاوة جمهور الشعر الذين يتنامون بغزارة في كل أمسية، فضلاً عن الحضور الكثيف لنقاد الشعر والأدب والعديد من المثقفين والأستاذة الأكاديميين في ظل رعاية ودعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي كرست مبادراته الثقافية لاستصفاء التجارب الشعرية والاحتفاء بنماذجها المتفردة في الحياة الإبداعية.





قدم الشعراء خلال الأمسية قصائد

محلقة في الحب والعتاب والحزن بإيقاعات متدفقة، ومشاهد متجسدة تلتقط بعفوية مشاعر الشجن والحنين والفقد، وفلسفة الحياة وتذكر الماضي وتكريس الحاضر بصور لافتة

كنتاج طبيعي لمعاناة النفس، فالتحمت كلماتهم بذائقة الجمهور، فالشعراء

استحضروا قدراتهم الجمالية في تغذية وجدان المتلقي بتنوع ثقافاتهم واتساع مستويات اللغة الحيوية لديهم.

افتتح

الأمسية

الشاعر يوسف الحمود الذي قرأ قصيدة

"أوكسجين الشعر" التي تعبر عن معاناته في عالمه الشعري وهو يغترف من منبعه الصافي كلماته التي تنتزع من داخله شعوره الذي يرسمه على ورق القصيدة ببهاء:





أوكسجين الشعر حدس القلبِ ما

أنطق الشاعر إلا رعبُهُ

مترفُ اللحظةِ فقرٌ عمرُهُ

مخصب الصورة حقل جدبُهُ

أسجد الليل على جبهته

وارتمى نجماً فنجماً شعبُه

أيها الشعر ارتحل عن روحه

حسب هذا الروح نزفاً حسبُهُ

ثم ألقى نصاً آخر بعنوان "عن سفور القصيدة" التي يضفر فيها أحلامه بطريقة دلالية، فهو يحيك صورة فلسفية لما يتبدى في القلب من رؤى، وللأحلام التي تزهر معه في صباح الأمنيات:





الحييّاتُ من بنات خيالي

الغنيّاتُ عن حُلىً ولآلي

الخفيّاتُ كالصلاةِ بكاءً

الأبيّاتُ ورطة الانتحالِ

هُنَّ أودعنني سكينة روحي

وبهنَّ استنار ليل ابتهالي

صديَ القلب والمشارب شتى

قال: لا تلتمس دوام الحال

حكمة العابر العبور ويكفي

عابراً علمه بجهل المآلِ

وافتتحت الشاعرة

دانة أبو محمود قراءاتها بأبياتٍ تجلت فيها محبتها للوطن، ومناجاتها له بحرفٍ يقطر عطر شوق ووفاء، وبإلقاء جسّد هذا الحب، فقالت من قصيدة "سبح بذكر الشام:

سبّح بذكر الشام واستئناسها

باسم العطير السمح من أنفاسها

إني هنا والله يشهد أن لي

كأساً من النجوى تدقُّ بكاسها

فالشام ما جلست بذهن قصيدةٍ

إلا وكان الشوق من جلاسها

ثم قرأت قصيدة أخرى حملت عنوان "تقاسيم على كمنجةِ

الفقدان" التي توظف فيها لغتها بطريقة دقيقية في وصف مشاعر الحزن بتلقائية، وتمثيل قوي لمعاناتها الذاتية وهي تكاشف النفس بالأسى والأسف، فتقول:

هل ينفعُ الوصفُ حُزناً ليس يتّصفُ ؟!

يا غصّةَ "الياءِ" خانتْ عهدَها " الألفُ "

مالي وللحَرْفِ.. ما قوَّمْتُ منطقَهُ

إلّا تساءلَ سرّاً.. كيف ينحرفُ؟

صمتٌ تعوذُ به الآلامُ أجمعُها

من أن تُكاشِفَ بي ما ليس ينكشفُ

أنا التي يولدُ التّرحالُ من سَفَري

ويستَدينُ أساهُ من دمي الأسفُ ..!

اختتم الأمسية الشاعر سعيد المنصوري بقصيدة حملت عنوان" في مدح القائد" التي عطر بها أجواء المشهد الشعري، حيث ذكر فيها بعذوبة وجمال شمائل صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ووصفه بأسلوب بليغ تعبيراً عن المحبة لسموّه، الذي يدين بفضله الشعراء، ومما جاء فيها:

سلطان أنت الكوكب المتفردُ

ولأنت شمسٌ نورها يتوقّدُ

ألهمتنا نبض الحروف وكنت في

عطف الأبوّة قائداً يتودَّدُ

ونظلُّ حول جذوع نخلك رحّلاً

حتى تكللنا الظلال ونقعدُ

ونمر حول بيوت شعرك نسمةً

حملت زهور الحب لا تترددُ

وتقول للشعراء أنتم كنزنا

وربيع أوطان العروبة يشهدُ

ثم قرأ من قصيدة " فَاتَ الأَوَان" التي تبرز تركيزه على كشف مساره المتغير وهو يخاطب أنثى بحقيقة مرة، تمثل له الواقع بكل اعترافاته الذاتية التي لا مواربة فيها :

فَاتَ الأَوَانُ فَلَوْ سَمَحْتِ

تَقَبَّلِي

طَعْمَ الصَّرَاحَةِ

مَرَّةً... فَاتَ الأَوَانْ

عَيْنَاكِ

غَائِمَتَانِ

يَهْطِلُ

مِنْهُمَا



مَطَرٌ

يُبَشِّرُ

بِالسَّلامِ

وَبِالأَمَانْ

إِنِّي

سَأَخْتَصِرُ الِحوَارَ فَسَلِّمِي

لِلْأَمْرِ وَارْتَاحِي

فَمَا قَدْ كَانَ

كَانْ

مَرَّ القِطَارُ

عَلَى

المَحَطَّةِ

مُسْرِعًا



لَمْ تَسْتَقِلِّيهِ....وَقَدْ صَهَلَ الحِصَانْ

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.