وسوف يتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة والتي ستحتوي على فقرات من إلقاء الشعر والغناء والعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة. وسيصاحب الحفل معرضًا لمنتجات رواد مكتبتي الطفل والنشء نتاجًا لما تعلموه خلال دورات الموسم الصيفي بقصر الأميرة خديجة.

وكان الموسم الصيفي مزدحمًا بالدورات الثقافية والتعليمية والفنية وورش عمل متنوعة لرواد مكتبتي الطفل والنشء؛ حيث احتوى على ورش اليوم الواحد مثل صناعة الحلي النحاسية والأشكال الجبسية وإعادة التدوير وصناعة الشموع. بالإضافة إلى ورش ثقافية مثل ورش الحكي والقراءة السريعة ومسابقات ثقافية، وأيضًا الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورة "الريادي الصغير"، ودورة "مهارات تعزيز الثقة بالنفس"، بالإضافة إلى دورات الفنون والأعمال اليدوية مثل دورة "الخط العربي" ودورة "صنع المكرمية".

تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.