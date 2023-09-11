فعاليات اليوم.. ورشة السيناريو بنقابة الصحفيين وسجن اختيارى بمكتبة مصر الجديدة
التاريخ
9/11/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحا، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، يشارك في الندوة السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان،
والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة.
كما تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المدينة العربية.. البحث عن الهوية"، يلقيها الدكتور باقر سلمان النجار الأستاذ الزائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السابعة مساء.
وتنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ورشة سيناريو للتدريب على قواعد وأساسيات كتابة السيناريو تحت إشراف السيناريست أيمن سلامة، وتتضمن الورشة 5 جلسات على مدار 5 أسابيع.
كما ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، ندوة
بالحضور الفعلى وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس، بقاعة الأوديتوريوم لمناقشة المجموعة القصصية "طريق متسع لشخص وحيد" للكاتب أسامة علام، يناقش المجموعة النقاد أحمد المنزلاوي، والدكتور أحمد مجاهد، وهالة الزقم. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
وتعرض مسرحية "سجن اختياري" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام الساعة السابعة مساء، لفريق كومبارس المسرحي في العرض الأول ولمدة ثلاث ليال، والعرض من تأليف محمود جمال الحديني وبطولة عدد من المواهب والنجوم الشباب في إطار تشويقي ودرامي والأبطال هم الفنانين حنان عادل، منة الله، أية غريب، نورا المصري، إيما رشوان، عبد الرحمن هاني، مازن زهران، أحمد فريد، عمر أشرف، كريم الحنفي، مريم علي، نور الجمال، أحمد خالد، آدم حسن، مصطفي هشام، مصطفى سليم، ورؤية وإخراج محمد حسن.
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