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فعاليات اليوم.. ورشة السيناريو بنقابة الصحفيين وسجن اختيارى بمكتبة مصر الجديدة

9/11/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحا، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، يشارك في الندوة السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان،
والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة.



كما تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المدينة العربية.. البحث عن الهوية"، يلقيها الدكتور باقر سلمان النجار الأستاذ الزائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السابعة مساء.



وتنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ورشة سيناريو للتدريب على قواعد وأساسيات كتابة السيناريو تحت إشراف السيناريست أيمن سلامة، وتتضمن الورشة 5 جلسات على مدار 5 أسابيع.



كما ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، ندوة
بالحضور الفعلى وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس، بقاعة الأوديتوريوم لمناقشة المجموعة القصصية "طريق متسع لشخص وحيد" للكاتب أسامة علام، يناقش المجموعة النقاد أحمد المنزلاوي، والدكتور أحمد مجاهد، وهالة الزقم. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



وتعرض مسرحية "سجن اختياري" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام الساعة السابعة مساء، لفريق كومبارس المسرحي في العرض الأول ولمدة ثلاث ليال، والعرض من تأليف محمود جمال الحديني وبطولة عدد من المواهب والنجوم الشباب في إطار تشويقي ودرامي والأبطال هم الفنانين حنان عادل، منة الله، أية غريب، نورا المصري، إيما رشوان، عبد الرحمن هاني، مازن زهران، أحمد فريد، عمر أشرف، كريم الحنفي، مريم علي، نور الجمال، أحمد خالد، آدم حسن، مصطفي هشام، مصطفى سليم، ورؤية وإخراج محمد حسن.







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