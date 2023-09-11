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صدر حديثا .. الموت سبوبه للعايشين.. ديوان مسعود شومان عن هيئة الكتاب

9/11/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ضمن إصدارات سلسلة شعر العامية ديوان "الموت سبوبه للعايشين" للشاعر مسعود شومان.



وقال الشاعر محمود الحلوانى رئيس تحرير السلسلة على غلاف الديوان: "هذا واحد من الدواوين التي نحرص على تقديمها من حين إلى آخر، من أجل أن نضرب عصفورين بحجر، أن نضيف إلى إصداراتنا عملا مميزا ، ثم - وهذا هو الأهم- أن نصل شعر العامية المصرية بعضه ببعض، فنستعيد جسوره وركائزه الغارقة بفعل عدد من النؤات العنيفة التي طالما عصفت به، فتركت الكثير منه منبتا لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى!



ولأننا نعرف أن هذا الدور لا يستطيع إنجازه غير أكابر أهل الصنعة، العارفين بمداخلها ومخارجها، فقد اخترنا أن نقدم في هذا العدد شاعرًا كبيرا، جمع فنون العامية من أطرافها، واستطاع أن يشكل منها نسيجا متجانسا أثرى قصيدته وميزها، وحافظ لها على هويتها، ووقع باسمه عليها بارزا، إنه الشاعر مسعود شومان، تجربة - كبيت العائلة تطل على أربعة نواص".









ومن أجواء الديوان:



مش طايق اللون الأسود

ولا طايق اللون الأبيض

ماشي لوحدى كأني خيال

فكرت أكون عتبة موال

والحزن في القلب يعضعض

یا نجم مالك تحت الليل طاير

كأنك سناره مشبوكه في دراع فوق الرمل

أنا اللي صوتي حزين زيك

هایم هنا وسط الكراكيب

والحرف في الضلمه مفضض







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