من المتوقع أن تقدم شركة Apple هذا العام ساعتي Apple Watch جديدتين: السلسلة 9 (والتي يجب أن تكون متاحة بنفس الأحجام الحالية 41 ملم و45 ملم) وUrtla 2 (مع الحفاظ على الحجم الحالي وهو 49 ملم)، ومن المتوقع أن يبدو كلاهما تمامًا مثل الأجيال السابقة، حيث تخطط شركة أبل لإعادة تصميم Apple Watch لعام 2024.