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Apple Watch Series 9 ستحصل على تحسينات للمقاييس الحيوية.. تسريبات

9/11/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) من المنتظر أن تعقد أبل مؤتمرها المنتظر اليوم للكشف عن iPhone 15 وأيضًا طرازات Apple Watch الجديدة، وقد كانت الشائعات متسقة جدًا في الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع أي تغييرات كبيرة على Apple Watch هذا العام.
ومع ذلك، يشير تقرير جديد من Bloomberg إلى أن Apple Watch Series 9 ستحتوي على مستشعر محدث لمعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تحسينات صغيرة أخرى على الأجهزة.
تحديثات المقاييس الحيوية

من المتوقع أن تقدم شركة Apple هذا العام ساعتي Apple Watch جديدتين: السلسلة 9 (والتي يجب أن تكون متاحة بنفس الأحجام الحالية 41 ملم و45 ملم) وUrtla 2 (مع الحفاظ على الحجم الحالي وهو 49 ملم)، ومن المتوقع أن يبدو كلاهما تمامًا مثل الأجيال السابقة، حيث تخطط شركة أبل لإعادة تصميم Apple Watch لعام 2024.


وبناءً على الشائعات السابقة، ستحتوي كل من Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 على شريحة جديدة بمعالج أسرع، ومنذ إصدار Apple Watch Series 6، تستخدم أبل نفس المعالج لجميع موديلات Apple Watch، بما في ذلك Series 8 وUrtla والجيل الثاني SE.
لكن الشريحة الجديدة لن تكون التغيير الوحيد في الأجهزة الذي سيأتي إلى طرازات Apple Watch لهذا العام، حيث سمع مارك جورمان من مصادر أن جميع الطرازات الجديدة ستحصل على "أجهزة استشعار مختلفة وترقيات للمكونات الداخلية"، بما في ذلك إصدار جديد من مستشعر معدل ضربات القلب، وفي حين أن التفاصيل غير واضحة، تدعي بلومبرج أن المستشعر الجديد أكثر دقة.
وستحتوي Apple Watch Series 9 وUrtla 2 الجديدة أيضًا على شريحة U2، وهي نسخة جديدة من شريحة النطاق فائق العرض من أبل والتي ستمكن من "تحسين إمكانيات Find My"، ومن المتوقع أيضًا إضافة الشريحة الجديدة إلى iPhone 15.


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