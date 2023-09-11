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طريقة تشغيل شاشتى Mac كشاشة واحدة.. خطوة بخطوة

9/11/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يؤدي استغلال قوة شاشتين خارجيتين مع جهاز Mac الخاص بك إلى زيادة إنتاجيتك وسير عملك، حيث تسمح مساحة الشاشة الواسعة بتعدد المهام على نطاق واسع، ولكن هناك مشكلة، افتراضيًا، غالبًا ما تعمل هذه الشاشات المزدوجة كشاشات مستقلة، مما يمنعك من توسيع التطبيقات والنوافذ بسلاسة عبر كلتا الشاشتين.
ويمكن أن يؤدي هذا إلى الإحباط عندما لا تتمكن من مشاركة صفحة متصفح أو نافذة تطبيق عبر الإعداد بأكمله، حيث تنبع المشكلة من ميزة Mission Control and Spaces في نظام Mac، والتي تقسم تطبيقاتك ونوافذك إلى أقسام مختلفة، مما يمنع الشاشتين من العمل كجهاز واحد، لكن لا تقلق هناك حل بسيط.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة لتوحيد شاشتي Mac في شاشة واحدة سلسة، مما يزيد من إمكانات إعداد الشاشة المزدوجة لديك. اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تفضيلات النظام

انقر على قائمة Apple في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك الرئيسية، ثم حدد "تفضيلات النظام" من القائمة المنسدلة.
2.تحقق من إعدادات العرض في نافذة تفضيلات النظام، انتقل إلى "شاشات العرض" في اللوحة اليسرى، وتأكد من ضبط شاشات العرض على "ممتدة" للحصول على وظيفة الشاشة المزدوجة؛ تجنب وضع "المرآة"، الذي يكرر المحتوى على كلتا الشاشتين.
3. ضبط إعدادات التحكم في المهمة في تفضيلات النظام، انتقل إلى "Desktop & Dock" في اللوحة اليمنى، قم بالتمرير لأسفل إلى "التحكم في المهمة"، ابحث عن شريط التمرير المسمى "شاشات العرض لها مسافات منفصلة"، قم بتغييره من اللون الأزرق (المستقل) إلى اللون الرمادي لدمج الشاشتين في مساحة عمل واحدة.
4. أعد تشغيل جهاز Mac الخاص بك بعد إجراء هذا التغيير، من الضروري إعادة تشغيل جهاز Mac الخاص بك حتى تدخل الإعدادات حيز التنفيذ. احفظ أي عمل مستمر وانقر على قائمة Apple، ثم حدد "إعادة التشغيل".
5. ضبط دقة العرض (إذا لزم الأمر) في تفضيلات النظام > شاشات العرض، قم بضبط دقة الشاشتين للتأكد من أنهما يعرضان المحتوى بنفس الحجم والوضوح المطلوبين.


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