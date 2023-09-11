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آبل توقف هذه الملحقات مع أجهزة Iphone وapple Watch الجديدة

9/11/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد شركة آبل لاستضافة حدث إطلاق سلسلة آيفون 15 الذي طال انتظاره وستعقد الشركة حدثها السنوي اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، والذي يطلق عليه اسم "Wonderlust".
وسيعقد الحدث في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (10.30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أي حوالى السابعة بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن تطلق الشركة تشكيلة سلسلة iPhone 15 وApple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 وAirPods Pro في هذا الحدث، وكانت هناك تكهنات بأن شركة Apple ستطلق حافظات جديدة هذا العام لسلسلة iPhone 15 وستتوقف عن استخدام الحافظات الجلدية.
وتشير التقارير الجديدة إلى أن شركة آبل تخطط للتوقف عن إنتاج مجموعتها الكاملة من ملحقات مطاط السيليكون والمطاط الفلوري، ويُنظر إلى قرار التوقف عن استخدام جميع ملحقات Apple المصنوعة من الجلد والسيليكون على أنه خطوة مهمة في مبادرة أوسع تهدف إلى التحول نحو مواد مستدامة بيئيًا.
وفقًا لتقرير صادر عن MacRumours، قد توقف شركة Apple جميع ملحقاتها من مطاط السيليكون والمطاط الفلوري، ويضيف التقرير أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو قد يقدم ملحقات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.
وفقًا للتقرير، فإن قائمة الملحقات التي قد تستبدلها الشركة تشمل iPhone Silicone Case مع MagSafe، وSport Band، وSolo Loop، وAirTag Loop. وأضاف التقرير أيضًا أن شركة آبل قد تستبدل الملحقات الحالية بأخرى مصنوعة من مادة متميزة تسمى FineWoven، ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل تصميمات جديدة للملحقات، مثل سوار Apple Watch "FineWoven" المزود بإبزيم مغناطيسي، لتحل محل منتجاتها الصادرة.
إطلاق آبل آيفون 15: إليك ما يمكن توقعه

من المتوقع أن تقدم شركة آبل أربعة إصدارات: iPhone 15 وiPhone 15 PوiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

وبينما كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن هاتف آيفون من الدرجة الأولى لعام 2023 قد يحمل اسم iPhone 15 Urtla، تشير أحدث المعلومات إلى أن شركة آبل قد تلتزم باتفاقية تسمية آيفون 15 برو ماكس.
سيكون جهاز iPhone 15 و15 Pالقياسي بمثابة الطرازات الأساسية، حيث يتميز بإطارات من الألومنيوم وظهر زجاجي، وفي المقابل سيحتوي طرازا آيفون 15 المتطوران على إطارات من التيتانيوم ومن المتوقع أن تشق التحسينات التي تم تقديمها العام الماضي، بما في ذلك Dynamic Island والكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، طريقها إلى طرازات سلسلة iPhone 15 الأساسية هذا العام.
ومن المرجح أن تحافظ شركة آبل على استراتيجية المعالجات المتمايزة، حيث يعمل هاتف iPhone 15 وiPhone 15 Pبمعالج A16 Bionic، بينما سيتم تزويد iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بالجيل الأحدث من معالج A17.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم جميع طرز iPhone 15 الأربعة بالتبديل من اتصال Lightning إلى USB-C.


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