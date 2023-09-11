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الدفع بالسيارة أحدث ابتكارات المدفوعات الرقمية لسداد ثمن الوقود وإعادة الشحن

9/11/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Youm7) بفضل التقنيات والميزات الجديدة، يتطور مشهد المدفوعات الرقمية بوتيرة كبيرة، ولعل أحدث الابتكارات في الهند هي ميزة جديدة تسمى "الدفع بالسيارة"،
وستعمل على دمج نظام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في نظام المعلومات والترفيه في السيارة.
ستكون هذه الخدمة الجديدة وسيلة مناسبة أخرى للمستخدمين لإجراء عمليات دفع رقمية بدون استخدام الهواتف الذكية، كمل دخلت أحدى صناعة السيارات في شراكة مع شركة بهارات بتروليوم لتسديد الدفعات مباشرة من السيارة، كما أنه يلغي الحاجة إلى هاتف ذكي أو أجهزة محمولة أخرى. كيف يعمل نظام الدفع الجديد؟

عندما يقود أصحاب السيارات إلى محطة الوقود، سيعرض نظام المعلومات والترفيه في سيارتهم رقم موزع الوقود مع تمكين هذا النظام، وفي الوقت نفسه، سيعلن صندوق الصوت الموجود داخل السيارة عن الوصول، مما يؤدي إلى تنبيه الموظفين في محطة الوقود.


لتزويد سيارتهم بالوقود، يتعين على المستخدمين إدخال المبلغ المطلوب لشراء الوقود، والذي سيتم الإعلان عنه أيضًا من خلال نفس صندوق الصوت،
ستؤدي هذه العملية إلى معاملة آمنة وغير تلامسية مما سيعزز الراحة والأمان وفقا لما نقله موقع
"جادجيت نيوز" الهندى. طرق أخرى لاستخدام هذه الخدمة

ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مواقف أخرى غير شراء الوقود، يمكن أيضًا استخدام ميزة "الدفع بالسيارة" لإعادة شحن Fastag الخاص بالسيارة أيضًا.

ستعرض شاشة المعلومات والترفيه في السيارة أيضًا الرصيد الحالي وستوفر أيضًا حلاً شاملاً للمدفوعات المتعلقة بالمركبة.


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