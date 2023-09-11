عندما يقود أصحاب السيارات إلى محطة الوقود، سيعرض نظام المعلومات والترفيه في سيارتهم رقم موزع الوقود مع تمكين هذا النظام، وفي الوقت نفسه، سيعلن صندوق الصوت الموجود داخل السيارة عن الوصول، مما يؤدي إلى تنبيه الموظفين في محطة الوقود.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مواقف أخرى غير شراء الوقود، يمكن أيضًا استخدام ميزة "الدفع بالسيارة" لإعادة شحن Fastag الخاص بالسيارة أيضًا.

