أعلنت‭ ‬انفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬أمس‭ ‬بيع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سفاري‭ ‬إندستريز‮»‬ Safari ‭ ‬ Industries ‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ (‬‮«‬ Safari ‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الشركة‮»‬‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لحقائب‭ ‬الأمتعة‭ ‬في‭ ‬الهند‭.‬

استثمرت‭ ‬انفستكورب‭ ‬في‭ ‬‮«‬سفاري‮»‬‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2021‭. ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬ملكية‭ ‬انفستكورب،‭ ‬نجحت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سفاري‮»‬‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬طاقتها‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬متاجرها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬ومثلت‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬انفستكورب‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الهند‭.‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬انفستكورب‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬نقوم‭ ‬بتوسيع‭ ‬استثماراتنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الهند‭ ‬ومراجعة‭ ‬محفظتنا‭ ‬وتعزيزها‭ ‬باستمرار‭. ‬تعدّ‭ ‬سفاري‭ ‬مثالًا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتسريع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمكانة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وأساسيات‭ ‬صلبة‭ ‬وإمكانات‭ ‬نمو‭ ‬قوية‭. ‬وهذا‭ ‬التخارج‭ ‬الناجح‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬خلال‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬فقط،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نهجنا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الطموحة‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬القيمة،‭ ‬وتحقيقها‭ ‬يعود‭ ‬بأرباح‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬غوراف‭ ‬شارما‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬لدى‭ ‬انفستكورب‭ ‬الهند‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬تحول‭ ‬سفاري‭ ‬إلى‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬رائدة‭ ‬لحقائب‭ ‬الأمتعة‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬لقد‭ ‬وثق‭ ‬الملايين‭ ‬واختاروا‭ ‬سفاري‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سفرهم‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭. ‬كان‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لسودهير‭ ‬جاتيا‭ ‬وفريقه‭ ‬المتفاني‭ ‬رحلة‭ ‬مجزية،‭ ‬وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬انفستكورب‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بإمكانات‭ ‬نمو‭ ‬قوية‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬نجاح‭ ‬سفاري‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬النمو‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬سودهير‭ ‬جاتيا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سفاري‭ ‬إندستريز‭: ‬‮«‬كان‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬انفستكورب‭ ‬رحلة‭ ‬مذهلة‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬شراكتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬الثابت‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬سفاري‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬التخارج‭ ‬الرابع‭ ‬لانفستكورب‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬الماضية،‭ ‬بعد‭ ‬بيع‭ ‬مستشفى‭ ‬ ASG ‭ ‬للعيون،‭ ‬وهي‭ ‬سلسلة‭ ‬مستشفيات‭ ‬رائدة‭ ‬لطب‭ ‬العيون،‭ ‬و InCred ،‭ ‬شركة‭ ‬التمويل‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬و Bewakoof ،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬بيع‭ ‬الملابس‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المستهلك‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

تعدّ‭ ‬انفستكورب‭ ‬مستثمرًا‭ ‬نشطًا‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬السوق‭ ‬المتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستهلاك‭ ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭. ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تستهدف‭ ‬انفستكورب‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وتجارة‭ ‬التجزئة،‭ ‬والبرمجيات‭ ‬كخدمة،‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والتكنولوجيا‭. ‬وتشمل‭ ‬استثماراتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬شركات‭ ‬‮«‬في‭ ‬إنشور‮»‬‭ ‬ V ‭-‬ Ensure ،‭ ‬‮«‬إنترغرو‭ ‬براندز‮»‬‭ ‬ Intergrow ‭ ‬ Brands ،‭ ‬‮«‬بيواكوف‭.‬كوم‮»‬‭ ‬ Bewakoof ‭.‬ ،‭ ‬‮«‬فرش‭ ‬تو‭ ‬هوم‮»‬‭ ‬ FreshToHome ،‭ ‬‮«‬زولو‮»‬‭ ‬ Zolo ،‭ ‬‮«‬إنكريد‮»‬‭ ‬ InCred ،‭ ‬‮«‬سيتيكارت‮»‬‭ ‬ Citykart ،‭ ‬‮«‬نيفروبلاس‮»‬‭ ‬ NephroP ،‭ ‬‮«‬يونيلوغ‮»‬‭ ‬ Unilog ،‭ ‬‮«‬إكسبرسبيز‮»‬‭ ‬ XpressBees ،‭ ‬و«سفاري‭ ‬إندستريز‮»‬‭ ‬ Safari ‭ ‬ Industries ‭.‬