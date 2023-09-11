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طهران متفائلة بنقل أصولها المجمدة قريبا ضمن صفقة تبادل سجناء مع واشنطن

9/11/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تأمل في إنهاء نقل 6 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية «في الأيام المقبلة» في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة للافراج عن سجناء.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي امس، «نأمل في ان ينجز النقل في الأيام المقبلة وان تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها».
وتهدف هذه العملية الى نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر.
ستتمكن إيران بعد ذلك من استخدام هذه الأموال لمشتريات إنسانية مثل مواد غذائية وأدوية.
لكن كنعاني أكد ان إيران يمكن أن تشتري «أي سلعة غير خاضعة لعقوبات» أميركية وان «تستخدم بالكامل هذه الأموال المفرج عنها» ليس فقط لشراء «أدوية ومواد غذائية».
وأضاف «نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريبا».
وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم المحتمل إلى قطر للإفراج عنهم.

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