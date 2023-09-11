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ليبيا تعلن مناطق منكوبة ضربها الإعصار دانيال وتطالب بتدخل دولي

9/11/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضرب الإعصار «دانيال» القادم من البحر المتوسط بقوة شرق ليبيا وألحق أضرارا بعدد من المنازل والطرق، وأودى بحياة العشرات مما اضطر السلطات الى إعلان حالة الطوارئ القصوى وإغلاق المدارس والمتاجر وفرض حظر التجول «حتى إشعار آخر» بسبب وصول الإعصار لليابسة أمس.
وطلب عضو المجلس البلدي بدرنة شرقي ليبيا، أحمد امدور، تدخلا دوليا عاجلا، لإنقاذ المدينة التي تعرضت إلى دمار واسع جراء الفيضانات والسيول التي تسبب فيها الإعصار «دانيال».
وتحدث امدور عن «غرق الكثير من المناطق السكنية، وانهيار بعض المباني»، بالإضافة إلى انجرافات البنية التحتية، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وفق مقطع فيديو شاركته صفحة المجلس على موقع «فيسبوك» بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي.
وأشار إلى الحاجة لفتح ممرات بحرية عاجلة لأن الممر البري الوحيد بالمدينة انقطع، بعدما تضرر بشكل بالغ من الإعصار.
من جانبه، أكد المجلس البلدي بدرنة، انهيار سدين في المدينة، حسب منشور مقتضب بصفحته الرسمية عبر «فيسبوك».
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الليبي محمد مسعود لوكالة فرانس برس: «قتل المئات على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها الإعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة».
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة ما تشهده المنطقة الشرقية بليبيا من أمطار غزيرة وسيول «كارثة للوطن». واجتاحت الرياح والأمطار الناتجة عن الإعصار «دانيال» مناطق متفرقة من الشرق الليبي، وبشكل خاص مدن الجبل الأخضر.
وقال مهندسان يعملان في مجال النفط لـ «رويترز» إن 4 موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي: رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أغلقت.
وأصدر الدبيبة قرارا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول «مناطق منكوبة»، موجها كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.
وأكد الدبيبة وصول الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لتخفيف معاناة المواطنين. كما أصدر توجيهات للشركة العامة للكهرباء لتجهيز معداتها وآلياتها والتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المنكوبة، وتوجيهات أخرى لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق.
وصرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري لـ «رويترز» بأن 7 جنود على الأقل فقدوا.
وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن: بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

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