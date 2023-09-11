Tuesday, 12 September 2023 08:16 GMT

السعودية تسير جسرا جويا للمساعدات لضحايا الزلزال في المغرب

9/11/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.
وأوضح أنه بموجب التوجيه الكريم سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمت بالشعب المغربي الشقيق.
ورفع د.الربيعة شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مواقفهما النبيلة غير المستغربة، التي تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.
في هذه الأثناء، واصلت فرق الإنقاذ المغربية لليوم الثالث على التوالي مسابقة الزمن للعثور على ناجين بين أنقاض الزلزال الذي خلف أكبر عدد من الضحايا في البلاد خلال أكثر من ستة عقود، وانضمت فرق إنقاذ من قطر وإسبانيا وبريطانيا لجهود البحث عن الناجين. وتواصلت جهود الإنقاذ بخطى حثيثة لكن ببطء بسبب صعوبة المسالك وانهيار التراب والصخور، خصوصا في منطقة الحوز مركز الزلزال، وبسبب الطرق المسدودة أو التي سقطت عليها الصخور زادت صعوبة الوصول إلى الأماكن الأكثر تضررا، في حين باتت أغلب الطرق نحو قرى مدينة تارودانت ممهدة ما ييسر توصيل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والعلاج والخيام للسكان هناك. وذكر التلفزيون الرسمي المغربي امس أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من ٢٦٨١ شخصا بينما بلغ عدد المصابين ٢٥٠١ على الأقل.
وحذرت فرق الإنقاذ من أن البيوت التقليدية المبنية من الطوب اللبن والحجر والخشب المنتشرة في منطقة جبال الأطلس الكبير تقلل فرص العثور على ناجين.
وفي مركز للجيش جنوبي مدينة مراكش التاريخية غير بعيد عن مركز الزلزال، قال أحد أفراد الإنقاذ العسكري ـ طالبا عدم كشف هويته ـ بسبب قواعد الجيش التي تمنع التحدث لوسائل الإعلام «من الصعب انتشال أحياء لأن معظم الجدران والأسقف تحولت إلى تراب عندما سقطت، ودفنت من كان بالداخل ولم يغادر».
وقال خبراء إنه حتى المنازل أو المباني الخرسانية تفتقر في كثير من الأحيان لتصميم مضاد للزلازل في منطقة غير معتادة على مثل هذه الهزات القوية مما يترك الناجين وعمال الإنقاذ يتنقلون بين أكوام الأنقاض مع عدم وجود أي جدران تقريبا حيث كانت تقف منازل ذات يوم.
وقال أنطونيو نوجاليس، منسق عمليات منظمة رجال الإطفاء المتحدون بلا حدود، وهو فريق إنقاذ إسباني، لقناة «تي.في.إي» الإسبانية «هذا النوع من الانهيار يسبب صعوبة في ولوج الهواء بسبب أنواع المواد، مثل الطوب اللبن».

وأضاف «الصلب والخرسانة يسهلان إمكانية وجود ناجين، لكن هذه المواد (الطين والطوب، وهي شائعة في المغرب تعني أن فرص إخراج أحياء (من تحت الأنقاض) تقل منذ اللحظات الأولى». وتدريجيا، بدأ يظهر تأثر التراث الثقافي في المغرب بالزلزال، حيث تضررت المباني في المدينة القديمة بمراكش المصنفة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما ألحق الزلزال أضرارا كبيرة بمسجد تينمل التاريخي الذي يعود للقرن الثاني عشر والواقع في منطقة جبلية نائية قرب مركز الزلزال.

MENAFN11092023000130011022ID1107049787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث