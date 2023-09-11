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أفراح السبيعي

9/11/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل محمد عويس السبيعي وعايد عويس السبيعي بزفاف ابنــهم محــمد عايــد، وذلـــك بحضور جمع من الشخصيات والأهـــــــــل والأصــــدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بــالمـنــاسـبــة السعيدة.
ألف مبروك.

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