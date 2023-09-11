عقوبات القصور في الاستدامة الاجتماعية

أصبح مصطلح «الاستدامة» كلمة طنانة، في عالمنا الذي يزداد وعيه بالبيئة، إذ كثيرا ما يتردد صدى ذلك في مناقشات مصادر الطاقة المتجددة، والحد من النفايات البلاستيكية، ولا شك أن هذه المخاوف البيئية تشكل جوانب حيوية للاستدامة. مع ذلك، إذا قصرنا فهمنا للاستدامة على معالجة تغير المناخ فقط، فإننا حينها نفتقد أسسا أكثر أهمية بكثير، وفي الواقع فإن الاستدامة تتجاوز البيئة لتشمل أبعادا اجتماعية لا تقل أهمية. كثيرون من يربطون الاستدامة بالبيئة وتغير المناخ فقط بسبب ميل وسائل الإعلام إلى التركيز فقط على الحركات البيئية العالمية، مع هذا، فإن الاستدامة تشمل أكثر بكثير مما تراه العين.

وتعرف الأمم المتحدة عادة التنمية المستدامة بأنها «التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة»، وبعبارة أخرى، إذا استخدم الكثير منا الموارد بشكل غير فعال، أو قاموا بتوليد النفايات بسرعة كبيرة بحيث لا تتمكن البيئة من استيعابها ومعالجتها، فمن الواضح أن الأجيال القادمة لن تتمكن من تلبية احتياجاتها. لكن التعريف لا يتناول الموارد غير الملموسة ويتجاهل الموارد البشرية، بما في ذلك ديناميكيات الأسرة والقيم الموروثة. لكن لا أحد يخبرنا بأهمية هذه العناصر المفقودة، إذ ربما تكون الأم العاملة في الغالب هي من تلاحظ ذلك، بينما يكون الأب العامل معتادا تقليديا على روتين العمل والحياة الذي تم تصميمه خصوصا للذكور على أي حال.

تمثل الاستدامة الاجتماعية الجانب الأقل استكشافا من فسيفساء الاستدامة، ومن المهم أن ننظر إلى الاستدامة من منظور مجتمعي من حيث الحفاظ على آدابنا الاجتماعية وأصول التربية، وحتى مراعاة تقاليدنا. ففي أيامنا هذه، تتهم الأجيال الشابة بالحرج الاجتماعي والتخلف، حيث ينقطع الكثير منهم عن التجمعات العائلية تماما، علاوة على ذلك، يبدو أن المؤشرات الاجتماعية بما في ذلك معدلات الجريمة والمخدرات تسير في دوامة كارثية. ومهما كانت ديناميكية الأسرة أو المنطق وراء ذلك، فإن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكننا أن ننقل جميع أسس عناصرنا الاجتماعية عندما يكون لدينا بالكاد الوقت لأنفسنا ناهيك عن عائلاتنا؟

أشعر بالحرج عندما أسمع عن الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، ولم تكن سباقة في جهودها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، فمن الرائع أن يقدم البعض أنشطة مشاركة مجتمعية، مثل سباقات الماراثون وفرص تمكين الشباب، لكن لايزال هناك الكثير للقيام به. ربما بدلا من إعطاء الأرباح للمساهمين، ينبغي تقاسم الأرباح مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة في شكل زيادة وقت الإجازة، وساعات العمل المرنة، والامتيازات الحصرية للعائلات التي لديها أطفال. ربما حان الوقت كي نولي اهتماما بهذه العناصر غير الملموسة، وأن نجد طريقة لتتبع التقدم الذي تحرزه من أجل التصدي لعقد من التراجع. ربما حان الوقت لرعاية رفاهية المجتمع بدلا من المحصلة النهائية، لأنه في نهاية المطاف نحن جميعا معرضون للمجتمع ذاته بغض النظر عن مدى ثرواتنا.



