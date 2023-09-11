سلاح الكلمة

«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»

للمعلم شأن كبير وتقدير عظيم لسمو رسالته التربوية الخيرة ونصائحه اليومية المؤثرة في وجدان الطلبة عندما تكون ذات رسالة هادفة نابعة من الضمير الإنساني التربوي، تلك الرسالة التي ينشدها المجتمع بأسره لتكون الحصن الحصين بعد الله سبحانه وتعالى لأبنائهم الدارسين في كل المراحل.

وليتذكر كل معلم ومعلمة وهم يدركون ذلك جيدا، إن شاء الله، أن الأبناء الطلبة أمانة في أعناقهم وأن المسؤولية ثقيلة وأنتم أهل لها..

كم من كلمة تربوية إيجابية مؤثرة أسعدت الطلاب وغيرت مفاهيم الحياة عندهم وقلبت الموازين إلى طريق الصواب ونفعت العباد وساهمت في رقي البلاد.

وكم من كلمة سلبية غير تربوية أحبطت المعنويات ودمرت مستقبل الأبناء وشتتت العباد وضيعت البلاد.

نصيحتي من باب التذكير يا رفاق السلاح والكلمة، فهناك الكثير من الأبناء الذين قد يتعرضون لظروف سيئة في حياتهم وللبيوت أسرار والتي قد لا تترك مجالا للشعور بالراحة النفسية أثناء الدراسة نظرا لظروف قاهرة أو لوجود مشاكل أسرية، وأعلم أنكم بالطبع غير مسؤولين عن الظروف خارج إطار المدرسة، ولكن من باب مراعاة الشعور وتقديم النصيحة لكل من ترونه يعاني من اضطراب نفسي وتشجيعه وحثه على المثابرة من أجل تخطي كل الظروف للوصول إلى السعادة والنجاح، وهذا الأمر لا يقتصر على من لديهم ظروف صعبة فقط، بل إن مساحة النصيحة متاحة بلا شك للجميع حتى نسهم في خلق جيل واع مثقف نحو تعليم أفضل وتربية أقوم.

مختصر مفيد: الكلمة الراقية هي البلسم الوافي لإسعاد الآخرين سواء في المدرسة أو البيت وتفتح آفاقا بعيدة لمستقبل مشرق، بينما تكون الكلمة أحيانا كالرصاصة التي قد تقتل البراءة وتدخل البيوت في دوامة لا مفر منها.

واعلموا أن العمل عبادة وكل كلمة طيبة ستكون في ميزانها الخير وسيذكرها الطالب وأسرته طوال العمر مشمولة بالدعاء والمحبة والوفاء لكل معلم ومعلمة على كل العطاء.

وكل عام وأنتم بألف خير وتمنياتي لكم بدوام التوفيق والرفعة لما فيه الخير للجميع، ودمتم بود.













M_TH_ALOTAIBI@