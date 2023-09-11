سلاح الكلمة
التاريخ
9/11/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
«قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»
للمعلم شأن كبير وتقدير عظيم لسمو رسالته التربوية الخيرة ونصائحه اليومية المؤثرة في وجدان الطلبة عندما تكون ذات رسالة هادفة نابعة من الضمير الإنساني التربوي، تلك الرسالة التي ينشدها المجتمع بأسره لتكون الحصن الحصين بعد الله سبحانه وتعالى لأبنائهم الدارسين في كل المراحل.
وليتذكر كل معلم ومعلمة وهم يدركون ذلك جيدا، إن شاء الله، أن الأبناء الطلبة أمانة في أعناقهم وأن المسؤولية ثقيلة وأنتم أهل لها..
كم من كلمة تربوية إيجابية مؤثرة أسعدت الطلاب وغيرت مفاهيم الحياة عندهم وقلبت الموازين إلى طريق الصواب ونفعت العباد وساهمت في رقي البلاد.
وكم من كلمة سلبية غير تربوية أحبطت المعنويات ودمرت مستقبل الأبناء وشتتت العباد وضيعت البلاد.
نصيحتي من باب التذكير يا رفاق السلاح والكلمة، فهناك الكثير من الأبناء الذين قد يتعرضون لظروف سيئة في حياتهم وللبيوت أسرار والتي قد لا تترك مجالا للشعور بالراحة النفسية أثناء الدراسة نظرا لظروف قاهرة أو لوجود مشاكل أسرية، وأعلم أنكم بالطبع غير مسؤولين عن الظروف خارج إطار المدرسة، ولكن من باب مراعاة الشعور وتقديم النصيحة لكل من ترونه يعاني من اضطراب نفسي وتشجيعه وحثه على المثابرة من أجل تخطي كل الظروف للوصول إلى السعادة والنجاح، وهذا الأمر لا يقتصر على من لديهم ظروف صعبة فقط، بل إن مساحة النصيحة متاحة بلا شك للجميع حتى نسهم في خلق جيل واع مثقف نحو تعليم أفضل وتربية أقوم.
مختصر مفيد: الكلمة الراقية هي البلسم الوافي لإسعاد الآخرين سواء في المدرسة أو البيت وتفتح آفاقا بعيدة لمستقبل مشرق، بينما تكون الكلمة أحيانا كالرصاصة التي قد تقتل البراءة وتدخل البيوت في دوامة لا مفر منها.
واعلموا أن العمل عبادة وكل كلمة طيبة ستكون في ميزانها الخير وسيذكرها الطالب وأسرته طوال العمر مشمولة بالدعاء والمحبة والوفاء لكل معلم ومعلمة على كل العطاء.
وكل عام وأنتم بألف خير وتمنياتي لكم بدوام التوفيق والرفعة لما فيه الخير للجميع، ودمتم بود.
M_TH_ALOTAIBI@
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