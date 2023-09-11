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زلزال المغرب.. هُنا الكويت

9/11/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكاد أجزم بأنه لا يرجى خير لأمة من الأمم بغير تعميم روح التكافل بين أبنائها، وإشاعة شعائر التراحم بين مكوناتها، وترجمة ذلك لا تكون بغير حمل الموسر على الإنفاق في وجوه البر والإحسان، وكفالة أصحاب الحاجات خاصة أوقات النوازل، وحين يجد الجد، وفي هذا ولا ريب، تعزيز صريح لمعاني الحب والتآلف، ودعم التواصل، حين يعرف غنيهم فقيرهم فيغرقه عطفا وحنانا، ويقدر فقيرهم لغنيهم ما قدم، فتستشري بذلك الطمأنينة، ويعم السلام، ويدرك الفقير أنه لايزال في الإنسانية بقية من خير.
وإن مما تدمع له العين، وتنفطر له القلوب، وتهيج به المهج، ما يمر به المغرب الشقيق وأهله من مصاب جلل، حل بربوعه الآمنة فعكر صفوها، حين استيقظ مفزوعا على وقع زلزال مروع، نال من سكينته، وعبث بأمنه، وذاق الناس معه ويلات الخوف والفزع، وتعرضت الممتلكات العامة والخاصة للدمار، بصورة تبعث على الألم والحسرة، تطالعنا بها وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية العالمية، التي ترصد وتحلل على مدار الساعة تداعيات الفاجعة، وما نجم عنها من خسائر لا تعوض في الأرواح، فمئات القتلى، وآلاف الجرحى، وأضعافهم من المشردين المنبوذين بالعراء في ليل مدلهم طويل، ينتظرون فيه الفرج بعد الشدة.
لقد توالت ومنذ الساعات الأولى للمصاب النداءات، وتصاعدت الاستغاثات ترسلها حناجر الثكلى، وأنين الجرحى، ويغلفها قهر المكلومين الذين فقدوا في لحظات عوائلهم تحت الركام لا يعرف مصيرهم ولا أعدادهم حتى الآن، تتطاير في الأفق الملبد بالحزن نيران اللهيب تصطلي به أكباد أهل الرحمة تستنجد فيهم النخوة ان هبوا لنجدتنا.
أيها الإخوة إن لنا إخوة في المغرب الحبيب في أحوج ما يكون لصنوف الدعم والمساندة، إن أطفال المغرب الرضع بحاجة لما يملأ بطونهم الخاوية، إن آلاف الأسر في المغرب قد فقدت العائل والسند، فأصبحوا بعد أمن في مفترق الطرق، تتخطفهم أشباح الحاجة لمصير مجهول ينتظرهم، إن آلاف الجرحى في هذه الساعة في احتياج لمن يداوي جراحهم، إن البنى التحتية لمئات المستشفيات، والمدارس والمخابز ومحطات الكهرباء والمياه، والهيئات الخدمية قد تضررت أشد الضرر، تحتاج إلى إعادة تأهيل، حتى تعود كما كانت تفي باحتياجات الفقراء والضعفاء والمحتاجين، إن تحت الأنقاض، وبين جبال الركام إخوة لنا لا يعرف مصيرهم، يبحثون عن مخرج، عن طوق نجاة، عن متنفس للحياة، يحتاجون إلى يد حانية تنبش الأرض تنتشلهم، إن في المغرب عشرات المدن تحتاج الى خطوط إمداد عاجل من السلع والمستلزمات الإنسانية، تعوض النقص الحاد الذي سببه الزلزال، إن الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية التي أذهلتها الكارثة فأعجزتها، في سباق محموم مع الزمن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل نحن على استعداد للنجدة؟
ومن هنا الكويت تتجدد دعواتها الإنسانية تحملها الجمعيات الخيرية ومبرات النفع العام، ليكونوا في طليعة الصفوف، ليواسوا إخوانهم، ويؤدوا حق الإنسانية والدين والعروبة، وقد كان، ولله الحمد، للفزعة الكويتية صداها الطيب منذ أن تصاعدت أنباء الكارثة، فموقف الكويت المشرف - كعادتها - قيادة وحكومة ومؤسسات خيرية، وفزعة شعبية أصيلة، تضرب أروع الأمثلة على القيم النبيلة لشعبنا، وتؤكد رسالة قيادتنا الحكيمة وتكرس دورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، الذي لا يتخلى أبدا عن بذل ما تستطيع من مساعدة للإخوة والأصدقاء وقت الضيق، وتكليفها المباشر بضرورة إطلاق النفير العام للتحرك العاجل والفعال لإغاثة المتضررين، إن طواقمنا الخيرية المميزة تستعد لتخوض الآن معركة من نوع خاص، معركة من أنبل، بل أشرف المعارك على أرض المغرب الشقيق، حين أعطت قيادتنا الخيرية إشارة البدء لانطلاقها على بركة الله، لتقدم المعونة لإخوتنا، علاوة على شحذ الهمم المملوءة بالخير والعطاء، كي يكون لأهل الكويت كلمتهم الفصل، وأنا على يقين تام بأن شعبنا الكريم قادر على أن يقود هذه الفزعة عن جدارة، ويعطي الدرس تلو الدرس في التضحية والعطاء.

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