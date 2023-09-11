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آراء عابرة للحدود!

9/11/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد تجربة شخصية لمدة تزيد على عشر سنوات في مجال العمل والإشراف على مشاريع استطلاع رأي عالمية، وبناء مؤشرات للبلدان المختلفة، مثل مشروع البارومتر العربي لجامعة برنستون، ومسح القيم العالمي WVS، ومسح الآراء الاجتماعية الدولي ISSP لمركز NORC في جامعة شيكاغو، وغيرها، يمكن القول إن تنفيذ مثل هذه المشاريع المعقدة يأتي مع تحديات منهجية وسياسية وعلمية برغم الفوائد المترتبة في التخطيط الدقيق والانتباه للتفاصيل، والفهم العميق للثقافات والمجتمعات المختلفة وهو ما سأحاول أن أستعرضه في السطور القادمة، مع التمييز بين هذه المشاريع العابرة للحدود وتلك التي تجري في دولة واحدة، وربما مرة واحدة كما يقال: «مشروع مستقل» (stand-alone project).
أحد الاختلافات الرئيسية بين الاستطلاعات العالمية وتلك التي تجري في بلد واحد هو نقص البيانات الزمنية والتحليلات الإقليمية وعدم القدرة على مقارنة البلدان المجاورة مباشرة، وهذا يشكل تحديا فيما يتعلق بضمان جودة ودقة البيانات المجمعة. يمكن مقارنة هذا التحدي باستطلاعات الرأي المتعلقة بالتنبؤ بالانتخابات حيث تظهر النتائج بسرعة وتكشف عن الدقة، وهكذا في استطلاعات الرأي المتعددة بين البلدان، فمن الصعب تنفيذها ومن السهولة اكتشاف أخطائها!
وعلى الرغم من أنني كمستطلع آراء ومنتج للأرقام، ليس من الضروري شرح نتائج استطلاعاتي ولا مطلوب مني تبريرها، ولكني لا أنسى تجربتي مع مشروع مسح القيم العالمية WVS في موجته السادسة، حيث اضطررت الى دراسة إجابات الكويتيين بعناية فائقة ومقارنتها بنتائج دول عربية أخرى، وفي بعض الأحيان، وجدت أنه من الضروري مشاركة بعض النتائج لقياس آراء الخبراء المحليين أو حتى المواطنين العاديين! أتذكر جيدا أنه كان عليّ تفسير بعض الاختلافات في الأسئلة، مثل شرح سبب ثقة الكويتيين بالآخرين أقل نسبيا. واضطررت إلى طرح بعض الأفكار المتعلقة ببعض الأحداث التاريخية والتجربة ومستوى المعرفة والثقافة، والتي قد تجعل الناس في الكويت أقل ثقة بالآخرين من غيرهم! وفي السياق ذاته، كنت قد سألت مسؤولا في منظمة بيو Pew لاستطلاعات الرأي في واشنطن عن كيفية التعامل مع النتائج العالمية ومقارنتها بغيرها. وقد ذكر وقتها مستوى آخر من التحديات وضبط الجودة حين يقارن نتائجه الدولية بنتائج منظمة غالوب Gallup، والتي تشترك معهم في بعض الأسئلة والإجابات في أكثر من مائة دولة ضمن مشروعهم Gallup World Poll.
وكما يكتنف التنوع الزمني والاجتماعي بين الدول لطبقة أخرى من التعقيد في المشاريع الاستطلاعية الدولية متعددة البلدان، حتى بين الدول التي تشترك في لغة مشتركة مثل الدول العربية، قد تظهر اختلافات في صياغة وتفسير أسئلة الاستطلاع. ولذا للتغلب على هذه التحديات، نقوم باستخدام تقنيات الترجمة المهنية ومنها الترجمة العكسية، وأحيانا تشترط بعض الجهات الطالبة للاستطلاع أن تتم الاستعانة بخدمات الشركات المتخصصة في الترجمة عالية الجودة للاستطلاعات الدولية عبر العديد من اللغات والبلدان.
هذه الأفكار المتنوعة كانت ضمن لقاء من شركة D3 Systems، في ولاية فيرجينيا مؤخرا، والتي تقوم بإجراء مئات استطلاعات الرأي الدولية حول العالم منطلقا من الولايات المتحدة، حين ذكرتهم بمعاناتهم في تنفيذ مشاريع استطلاعات الرأي العابرة للحدود، ولكنها بذات الوقت فيها لذة تذوق حلاوة النتائج المقارنة وفهم رأي شعب مع شعوب أخرى من العالم مع نسبتها المئوية وهكذا - كما أشار أحد مستطلعي الرأي - تتوسع مداركنا بالآراء أكثر من حلاق شعرنا أو أقاربنا!
هذه الأفكار المتنوعة كانت ضمن حديثي مع فريق شركة D3 Systems في ولاية فيرجينيا، حيث ذكرتهم بمعاناة وتحديات تنفيذ مشاريع استطلاعات الرأي عبر الحدود، ولكنني ذكرتهم في الوقت ذاته بمتعة تذوق النتائج المقارنة وفهم آراء شعوب مع شعوب أخرى من جميع أنحاء العالم بنسبتهم المئوية.


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