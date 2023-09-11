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العاطفة خاطفة

9/11/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أصل العاطفة العطف والميل والشفقة والرحمة، وجمعها عواطف، وهي مجموعة من المشاعر والأحاسيس الجسدية إضافة الى الإدراك والوعي، تعكس ردة فعل الشخص تجاه المواقف والأمور التي تمر في حياته ويواجهها بشكل يومي، وكلنا يمتلك العاطفة إلا أنها متفاوتة، وأما الإنسان المنزوع العاطفة والخالي من المشاعر، فلا قيمة له ولا تأثير، لأنها مهمة للغاية في حياتنا الشخصية سواء مع الزوجة والأبناء أو في تعاملنا مع الناس، وكثيرا ما يتصارع العقل والعاطفة في نفوس البشر، وهو أمر طبيعي إلا أنه على الغالب تنتصر العاطفة على العقل، وهي في النساء أكثر وضوحا منها في الرجال، فالنساء بطبعهن عاطفيات، ولا غنى للمرء عن العاطفة في كل الأحوال، شريطة ألا تطغى على تصرفاته وميوله وتوجهاته، بمعنى أن تكون راشدة ورزينة، فهناك أمور كثيرة تحتاج الى العقل لا مكان للعاطفة والمشاعر فيها، ومن الشواهد على ذلك ما رواه النعمان بن بشير الأنصاري (أول مولود للأنصار بعد الهجرة) فقد ذكر أن أباه بشير جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إني نحلت (أعطيت) ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاردده، أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرد الغلام. ونحن نرى ونسمع أن كثيرا من الآباء والأمهات يفضلون بعض أبنائهم على البعض الآخر بفعل العاطفة الخاطفة لقلوبهم، والحب الشديد كنحو قول الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن عين السخط تبدي المساويا
وهذا ما لا يجوز شرعا وعقلا ومنطقا، فقد يترتب على ذلك الكره والحقد بين الأبناء، وهنا مكمن سطوة العاطفة على مجريات حياتنا، فلا ندع العاطفة تغيب عقولنا، وتجعلنا نرتكب أخطاء ما كنا لنرتكبها لولا العاطفة، ولنتحكم بعواطفنا بدلا من أن تتحكم فينا وتشرّق بنا وتغرّب، ولنجعلها إيجابية في حياتنا، وخير الأمور الوسطية، ودمتم سالمين.

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