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((مساحات)) أخلاقية

9/11/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منذ زمن البديل الافتراضي على شبكة الإنترنت لجلسات السمر وحتى اجتماعات العصف الذهني نزولا إلى مجرد تبادل الآراء والأحاديث العادية حتى صار الإنسان يعتمد في جل تفاعلاته مع الآخرين على الهواتف الذكية وقلّ «التواصل الاجتماعي الفعلي» على أرض الواقع الذي كان السبيل لكل تفاعل فيما مضى من زمن.
تعلمنا في أسرنا ومدارسنا وأيام «الفريج» وحتى بعد حدوث طفرة النفط والنهضة العمرانية والحضارية في بلادنا احترام الجيران ومن نتبادل معه الحديث وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية، لكن عندما أصبحت «السوشيال ميديا» هي وسيلة التواصل ومكان التفاعل ظهرت مشكلة عدم التزام البعض بالمعايير الأخلاقية التي اعتادت عليها المجتمعات المحافظة وكل من يعلي من قيمة حسن الخلق، فأصبحنا نرى التجرؤ بالتقليل من شأن الآخر والتعدي عليه لفظيا حتى يصل الأمر أحيانا إلى السباب، لاسيما إذا كان مستخدم هذه الوسائل متخفيا تحت اسم مستعار وحساب «وهمي».
مع تطور موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) ظهرت المساحات الصوتية التي يتم فيها التفاعل بشكل مباشر عبر إجراء حوارات بين عدد كبير من المستخدمين. وحقيقة الأمر أن هذه المساحات كما تشهد طرح موضوعات جميلة وإيجابية وتفاعلا جيدا بين روادها، فإنها تشهد أيضا في بعض الأحيان مساحات من عدم الالتزام بأسس الآداب العامة وحسن الخلق، حيث يميل البعض إلى التقليل من قيمة الآخرين أو «الغلط عليهم»، وهو أمر مستنكر ترفضه المجتمعات السوية فضلا عن الشرائع السماوية بل وحتى العادات والتقاليد.
ندعو كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عموما، والمساحات الصوتية خصوصا، إلى الالتزام بمعايير الأخلاق الحميدة، وذلك مرده إلى عدد كبير من الأسباب القيمة من أهمها أن حسن الخلق من أفضل الصفات وأهم دعائم المجتمعات وسبب في انتشار الود بين الناس والقضاء على البغضاء والتشاحن والتنابذ، وليس أقلها أهمية أن أجيالا جديدة من حديثي السن يتابعون «السوشيال ميديا» وهذه الوسائل والمساحات، وهو ما يؤثر على شخصياتهم وأخلاقهم، واذا كان هذا التأثير بالسلب، فإن هذا يضر المجتمع والسلام الاجتماعي فيه فيما بعد.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.


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