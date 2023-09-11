انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر
التاريخ
9/11/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 3.59 بالمائة، ليصل إلى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، أمس، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 4.54 بالمائة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 2.60 بالمائة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 1.95 بالمائة. ولفت التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز (يوليو) الماضي الى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.74 بالمائة.-(بترا)
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