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انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر

9/11/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 3.59 بالمائة، ليصل إلى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، أمس، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 4.54 بالمائة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 2.60 بالمائة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 1.95 بالمائة. ولفت التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز (يوليو) الماضي الى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.74 بالمائة.-(بترا)



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