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ارتفاع أسعار المستهلك 2.45 % خلال 8 أشهر

9/11/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 2.45 بالمائة، ليصل إلى 108.67 مقابل 106.07 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي في ثمانية أشهر من هذا العام "مجموعة الوقود والإنارة" 10.48 بالمائة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 7.11 بالمائة، "الثقافة والترفيه" 7.03 بالمائة، "الأثاث والسجاد والمفارش" 6.32 بالمائة، و"الإيجارات" 4.43 بالمائة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آب (أغسطس) الماضي بنسبة 0.88 بالمائة ليصل الى 109.13 مقابل 108.18 للشهر ذاته من العام الماضي.
وبين التقرير أن "مجموعة الأمتعة الشخصية" أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب (أغسطس) الماضي بنسبة 5.75 بالمائة، "التبغ والسجائر" 5.18 بالمائة، "الإيجارات" 3.25 بالمائة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.23 بالمائة، و"التعليم" 2.75 بالمائة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "النقل" 2.10 بالمائة، "الوقود والإنارة" 1.77 بالمائة، "المشروبات والمرطبات" 1.04 بالمائة، "الأسماك ومنتجات البحر" 0.63 بالمائة، "الزيوت والدهون" 0.52 بالمائة، و"الملابس" 0.19 بالمائة.
وارتفع الرقم القياسي لشهر آب (أغسطس) بنسبة 0.20 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه.
وأوضح التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب (أغسطس) من هذا العام مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" 8.23 بالمائة، "التعليم" 0.92 بالمائة، "النقل" 0.69 بالمائة، "الوقود والإنارة" 0.57 بالمائة، و"الأسماك ومنتجات البحر" 0.25 بالمائة.-(بترا)



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