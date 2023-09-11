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الإيرادات والنفقات.. متى نعود للاعتماد على الذات 100 %

9/11/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف محمد ضمرة







تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بأغلب مؤشرات الاقتصاد الوطني أن التخرج في عام 2004، كان مبنيا على أسس سليمة وتم الحفاظ على ما تحقق من إنجاز وقد تعاظم في عام 2006، عندما وصل مؤشر الاعتماد على الذات إلى ما نسبته 101.5 % في عام 2006، بمعنى أن إيراداتنا المحلية أصبحت تكفي لتغطية النفقات الجارية والتي تشمل الرواتب والأجور وفوائد القروض وغيرها تحت هذا البند دون الحاجة للاقتراض لتسديد الرواتب حينها.
وتستعرض "الغد" في هذه الدراسة التجميعية والتحليلية، أبرز محطات الاقتصاد الوطني منذ عام التخرج من برامج صندوق النقد الدولي في 2004 إلى 2022 وما تخللها من برامج إصلاحية باتت تصمم بسواعد وطنية والتوافق على المؤشرات ببرامج تدعمها المؤسسة الدولية (صندوق النقد الدولي) خصوصا في السنوات الأخيرة حتى أصبحت المراجعات تتم في مواعيدها.
على أي حال، المصلحة الوطنية تقتضي، والمالية العامة خصوصا، الدخول في برنامج جديد لعدة أسباب؛ لأن سنوات تلت التخرج من برامج النقد الدولي شهدت انفلاتا واضحا وخصوصا في مجال النفقات الجارية بهدف إرضاء شعبويات أو بضغوطات من مجالس النواب، وهو ما ستظهره هذه الدراسة مع أزمات تعجز عنها اقتصاديات دولية كبرى، فأي بلد في العالم تحمّل كنسبة وتناسب ما تحمّله الأردن من تدفق 1.3 مليون لاجئ سوري في الربيع العربي أو مواجهة أزمات فرضتها اقتصاديات عالمية سواء في تفجر أزمة الرهونات العقارية في أميركا عام 2008 والتي طالت العديد من دول وأثرت على شركاء الأردن الإستراتيجيين وهم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مما أسهم بإضعاف الطلب على العمالة الأردنية، مرورا بتداعيات ما يسمّى بـ "الربيع العربي" الذي لم تقتصر فقط تداعياته بتهجير الأشقاء السوريين لا بل انقطعت إمدادات الغاز المصري وتحول توليد الكهرباء الى الوقود الثقيل الذي ترك مديونية قدرها يفوق 5 مليارات دينار، مرورا بأزمة جائحة كورونا وصولا الى الواقع الحالي والمتمثل في الحرب الأوكرانية الروسية التي أثقلت كاهل دول عديدة في المنطقة وجعلت أرقام التضخم لديها تقاس بخانتين عشريتين في الوقت الذي أثبت فيه البنك المركزي الأردني حصافته وصوابية قراراته رغم عدم شعبويتها.




ومن العقلانية بمكان، ما ذهب إليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالتوجيه إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد قبل انتهاء برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي ينتهي في آذار من العام 2024، لأن تعزيز منعة الاقتصاد الوطني أثبتت نجاعتها بالمضي مع المؤسسة الدولية ببرامج وطنية.
بالبداية يعرف الجميع بأن صندوق النقد الدولي لا يذهب إلى البلدان الأعضاء والتي لها حصص فيه ويعرض عليهم الاقتراض أو الخضوع لبرامج إصلاحية، بل تبادر الدول لطلب من الصندوق على مساعدتها ببرامج مالية عبر قروض وفق 6 أنواع من البرامج المتوفرة لديه، وكذلك الحصول مساعدات فنية تطلبها الدول من الصندوق الذي مقره واشنطن.
وفي هذا المجال لا بد من القول بشكل سريع بأن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية، ويتألف أعضاؤها من 190 دولة. تأسس صندوق النقد الدولي في عام 1944، وبدأ عمله في عام 1945 في مؤتمر بريتون وودز انطلاقًا من أفكار الاقتصاديّيَن هاري ديكستر وايت وجون مينارد كينز، ثم بدأ الوجود الرسمي لصندوق النقد الدولي في عام 1956 عندما شاركت 29 دولة في تأسيسه بهدف إعادة هيكلة النظام المالي الدولي.
يلعب صندوق النقد دورًا مركزيًا اليوم في إدارة مشكلات ميزان المدفوعات والأزمات المالية العالمية. تساهم الدول في تمويل احتياطات الصندوق عبر نظام الحصص الذي يسمح للدول باقتراض المال عندما تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. في عام 2016، كان لدى صندوق النقد الدولي حقوق سحبٍ خاصة بقيمة 477 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل 667 مليار دولار أميركي).
وانضم الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 6 برامج اقتصادية أولها في عام 1989 وآخرها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي انتهى في 2024.
وفي هذا الإطار لا بد من العودة إلى أزمة 1989 التي لم تقتصر على كونها أزمة نقدية فقط، وإنما شهدت ظروفا صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية وحازمة لمواجهتها وتغيير مسار الاقتصاد الوطني، حيث تم إعداد برنامجي تصحيح اقتصادي متوسطي الأجل، الأول خلال الفترة (1989 -1991)، والذي توقف العمل به على إثر حرب الخليج عام 1990، والثاني خلال الفترة (1992 – 1994)، بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
أما برنامج التخرج فقد كان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعنوان برنامج "ترتيبات الاستعداد الائتماني 2002-2004"، وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت من برنامج التصحيح في نهاية عام 2002، إلا أن الحكومة كانت طموحة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعافى الاقتصاد الوطني بقوة خلال عام 2004، حيث نما بنسبة 6 %، وانخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته
3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ حينها 17.8 مليار دينار، مما ساهم في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج بنحو 8 نقاط مئوية لتصل إلى
92 %، علاوة على ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى نحو 5 مليارات دولار.
الحكاية بلغة الأرقام والمؤشرات فيما يتعلق بالمالية العامة والمفصح عنها نسردها بكل تفاصيلها في "الغد" بهذا التحليل منذ فرحة التخرج، ولم نحافظ عليها للأسف، وفقا لما تظهره الأرقام والحكمة بالعودة مرة أخرى للصندوق وبرامجه الإصلاحية، ففي 2004، بلغت الإيرادات العامة والتي تشمل المنح والمساعدات 2.95 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات المحلية والتي تتولد من الرسوم والضرائب وتشكل عصبها الرئيسي 2.1 مليار دينار، في حين أنفقت الحكومة في تلك السنة 3.1 مليار دينار شكلت منها النفقات الجارية ما مقداره 2.3 مليون دينار، ما يعني أن عجزها وصل إلى 222 مليون دينار، لكن الأمر الجيد هو مؤشر الاعتماد على الذات والذي بلغ ما نسبته 90.3 %، وللتذكير بأن إجمالي الناتج بأسعار السوق الثابتة وصل إلى 17.8 مليار دينار، ما يعطي صورة واضحة عن الفرق بين ما كان وسيكون. علما بأن مجموع الدين العام كان عام 2004 ، 7.4 مليار دينار أو ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، جلها دين خارجي بما قيمته 5.3 مليار دينار مشكلا ما نسبته 56.6 % فيما نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.05 مليار دينار مقاسا بالأسعار الجارية لنكون أنهينا عام 2005، بإيرادات عامة 3.06 مليار دينار منها إيرادات محلية 2.5 مليار دينار بإجمالي إنفاق قدره 3.9 مليار دينار مما ضاعف العجز في الموازنة العامة إلى 476 مليون دينار شكلت النفقات الجارية 2.9 مليار دينار لتكون الزيادة عن العام الذي سبقه قرابة 600 مليون دينار وانخفض قليلا مؤشر الاعتماد على الذات قليلا إلى ما نسبته 88.1 %، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة بلغ ما مقداره 18.8 مليار دينار فيما بلغت نسبة النمو 6.1 % محافظة على مستواه في العام الذي سبقه، وهو وضع سليم ومقبول في ضوء نسبة نمو تفوق النمو السكاني ومريحة.
في العام 2006، بلغت الإيرادات العامة 3.46 مليار دينار منها 3.1 مليار دينار فيما كان إجمالي الإنفاق العام 3.9 مليار دينار لكن حافظنا على عجز مقارب للسنة السابقة بإجمالي 443 مليون دينار مما أهلنا لمزيد من الاعتداد بالنفس بعد التخرج بوصول مؤشر الاعتماد على الذات 101.5 %، مما يعكس انضباطا في المالية العامة بشكل واضح وتقديرات كفؤة في جانبي الموازنة، سيما وأننا حققنا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبته 6.1 %.
في عام 2008 تفجرت أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وامتدت آثارها إلى العالم بأسره. وعند قراءة الأرقام المتحققة يظهر لنا أننا في عام 2008 حققنا 3.9 مليار دينار كإيرادات عامة، منها 3.6 مليار دينار إيرادات محلية.
لكن في المقابل أنفقنا ما مقداره 4.58 مليار دينار إجمالي إنفاق، كانت حصة النفقات الجارية منها 3.7 مليار دينار، مما تسبب، أولا بارتفاع العجز الكلي بعد المنح، إلى 615 مليون دينار، وعلى الفور تراجع مؤشر الاعتماد على الذات إلى 96.6 % بأقل من العام الذي سبقه بنحو 4 نقاط مئوية.
علما بأننا استطعنا تحقيق إيرادات عامة مقدارها 5 مليارات دينار، بفضل بعض الإجراءات الإصلاحية التي لم يرد لها الإكمال سعيا نحو الشعبوية حينها، منها 4.3 مليار دينار.
هذا العام 2008 كان استثنائيا، ولا يزال الجميع لا ينسى صفقة شراء ديون نادي باريس التي تمت في ذلك العام، وقبل إتمام عملية الشراء كان رصيد مديونية الأردن تجاه دول نادي باريس حوالي (4.5) مليار دولار موزعة بواقع (2.5) مليار دولار ديونا تصديرية غير ميسرة (NON ODA) وحوالي (2) مليار دولار ديونا ثنائية ميسرة (ODA). وقد استهدفت عملية الشراء المبكر الديون غير الميسرة والتي كانت أسعار الفائدة عليها تتراوح بين (5.1 %) لديون سويسرا و(6.3 %) لديون ألمانيا ومتوسط حوالي (5.6 %). أما الديون الميسرة والتي بلغ متوسط سعر الفائدة عليها (2.1 %) لم تستهدفها هذه الصفقة. وبموجب هذه الصفقة دفعنا لدول نادي باريس حوالي (2.1) مليار دولار لقاء شطب قرض بحوالي (2.4) مليار دولار.
وقد أنهينا عام 2008 بعد صفقة ديون نادي باريس بالأرقام المطلقة على دين خارجي قدره 3.6 مليار دينار، يشكل ما نسبته 22.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ودين داخلي مقداره 5.7 مليار دينار، ليصبح مجموع رصيد الدين الحكومي 9.3 مليار دينار، ورغم الأزمة المالية العالمية التي أطلت برأسها في الربع الأخير من العام 2008، حققنا نموا بنسبة 6.3 %، ونما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 22.5 مليار دينار.
تعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، الأزمة الأشد وطأة على الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في عام 1930. وتعود الأسباب الكامنة وراء تلك الأزمة التي انطلقت شرارتها الأولى من الولايات المتحدة إلى مبالغة المؤسسات المالية في تقديم التسهيلات، ومن ثم إعادة إصدارها على شكل أصول مالية (التوريق)، وذلك بما يزيد على حاجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار هذه الأصول بصورة غير حقيقية، حيث أصبح كثير من تلك الأصول متدنية الجودة، نظرا لعجز المدينين عن سداد التزاماتهم للبنوك ومؤسسات التمويل الأميركية، وبالتالي توإلى انهيار باقي الأصول المالية المستندة إليها. وانتشرت تداعيات هذه الأزمة للدول النامية والمتقدمة سريعا، حيث ساهمت العولمة الاقتصادية وآليات التجارة الحرة بين الدول بتمدد الأزمة على مراحل لتصل إلى الدول النامية ولو بشكل متأخر. ولكون الأردن إحدى الدول التي انتهجت تحرير الأسواق والانفتاح على العام تجاريا، فإن تلك الأزمة أصابت الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي كان فيه تأثر القطاع المصرفي ضئيلا، نظرا لتعرضه المحدود لأسواق العقارات والأسهم العالمية.
فضلا عن ذلك، اتجه البنك المركزي الأردني في الفترة 2008 – 2009، نحو تحويل جزء من استثماراته من نقد وأرصدة وودائع لدى بنوك خارجية إلى أذونات وسندات خزينة بعملات أجنبية، وذلك تجنبا للمخاطر الناجمة عن فشل عدد من البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، وفي ضوء ذلك، ارتفع رصيد السندات والأذونات الأجنبية في نهاية عام 2008 إلى حوالي 2.5 مليار دينار، فيما انخفض رصيد النقد والأرصدة والودائع إلى حوالي 1.8 مليار دينار.
في العام 2009 استطعنا تحقيق إيرادات عامة أقل من العام الذي سبقه مقدارها 4.5 مليار دينار، منها إيرادات محلية 4.18 مليار دينار، بالمقابل شططنا بالإنفاق إلى 6 مليارات دينار، لنبدأ بالانفلات المالي وتحقيق عجوزات بعد المنح مقدارها مليار ونصف مليار دينار أردني، لأول مرة مقابل 338 مليون دينار في العام 2008. جل الإنفاق كان جاريا، ومقداره نحو 4.5 مليار دينار، لتنخفض مباشرة نسبة الاعتماد على الذات إلى 91.3 %، رافقها تراجع في النمو بالناتج المحلي الإجمالي 5 %. يذكر أن الدين العام قفز إلى قرابة 11 مليار دينار.
في عام 2010 تستمر حكاية المالية العامة ولم نكن ندرك بأن القادم خارجيا ينتظرنا به مواجهة أزمات خارجية سياسية على مستوى الإقليم.
وبلغة الأرقام حققنا إيرادات عامة مقدارها 4.6 مليار دينار، منها 4.2 مليار دينار إيرادات محلية وأنفقنا بأقل من العام الذي سبقه ما مقداره 5.7 مليار دينار، وبلغ العجز بعد المنح ليهدأ قليلا عن عام 2009، لكنه بقي مليار دينار، قابله كذلك مؤشران سلبيان، تراجع مؤشر الاعتماد على الذات إلى %89.8، وتراجع بأقل من النصف نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 2.3 % أو ما مقداره بالأسعار الثابتة 24.2 مليون دينار.
أواخر عام 2010، تعرض الاقتصاد الأردني لأزمة جديدة ولصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها، تمثلت بتصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، لا سيما المجاورة منها. وتتصدر هذه الصدمات ارتفاع فاتورة مستوردات الطاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في تدفق الغاز الطبيعي من مصر، وارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما أفضى تعمق الاضطرابات السياسية خاصة في سورية والعراق وأزمة اللجوء السوري في الأردن إلى تراجع كل من: الصادرات الوطنية، والتدفقات الاستثمارية الواردة، والدخل السياحي، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، واتساع الفجوة التمويلية مما تسبب في ارتفاع الدين العام، هذا بالإضافة إلى بروز العديد من التحديات على القطاع النقدي، ومنها انخفاض الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بشكل كبير.
في جانب المالية العامة والتي كما وصفناها تعد "الخاصرة الضعيفة" للاقتصاد الوطني، والذي شهد كما ذكرنا سابقا انطلاق "شرارة الربيع العربي"، أنفقا 6.79 مليار دينار نفقات في هذا العام لنتحمل الهجرة القسرية وكلفتها، أي أننا زدنا نفقاتنا مليار دينار، جلها ذهب كنفقات جارية مقدارها 5.7 مليار دينار، وهبطت إيراداتنا العامة إلى 5.4 مليار دينار، منها 4.1 مليار دينار إيرادات محلية ليصل العجز بعد المنح إلى 1.3 مليار دينار، ويهبط مؤشر الاعتماد على الذات إلى أدنى مستوياته في فترة هذه الدراسة "2004 - 2022"، وهو ما نسبته 73.2 %، ومن هنا تستمر أزمة النمو دون مستوى الطموحات حيث سجلنا نموا نسبته 2.7 %.
ولمواجهة تلك الصدمات الخارجية والواقع الاقتصادي الصعب، تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والخارجي والعودة بأوضاع المالية العامة إلى مسارات قابلة للاستمرار، وقد تم دعم هذا البرنامج من قبل صندوق النقد الدولي ضمن إطار اتفاقية "الاستعداد الائتماني" بقيمة 2.0 مليار دولار (1.36 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) وعلى مدى ثلاث سنوات، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر تطبيق السياسات المالية والنقدية والهيكلية المناسبة، لتخفيض أثر الاختلالات الخارجية في بيئة عالمية وإقليمية صعبة تسودها ظروف عدم اليقين، ووضع آلية شفافة ومستدامة لأسعار الطاقة متضمنة إعادة شركة الكهرباء الوطنية وباقي شركات الخدمات العامة إلى وضع تكون قادرة عنده على تغطية تكاليفها، ووضع سياسات حكومية أكثر عدالة وشمولية وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير فرص أفضل لفئات المجتمع الفقيرة وإزالة الدعم عن الفئات ذات الدخل المرتفع.
هذا بالإضافة إلى دعم النمو والوضع الخارجي في الأمد المتوسط وذلك من خلال استهداف إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار.
كما قام البنك المركزي بمراجعة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية على مرحلتين: جاءت المرحلة الأولى في عام 2012 لخلق أدوات لضخ السيولة في الاقتصاد الوطني استشعارا بالحاجة لمزيد من السيولة في السوق، في ضوء الضغوطات الاقتصادية التي واجهها الأردن من تحمل أعباء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتسارع ارتفاع فاتورة المستوردات والعجز الكبير في الموازنة والحساب الجاري، وما رافقه من شح في السيولة المتوفرة للإقراض لكافة النشاطات الاقتصادية. وقد قام البنك باستحداث ثلاث أدوات نقدية جديدة تم بموجبها ضخ ما يعادل 2.4 مليار دينار بشكل مؤقت في السوق المصرفي لغايات تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية أربع مرات خلال عامي 2013 – 2014 بمجموع بلغ 125 نقطة أساس، وذلك بعد عودة المؤشرات النقدية الرئيسة إلى مستويات مطمئنة.
وتبعا للظروف حينها دفع البنك المركزي لإجراء مزيد من التطوير على الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، وإضفاء المرونة الكافية عليه بشكل يساعد البنوك على تلبية احتياجاتها التشغيلية وإدارة سيولتها بفعالية وكفاءة، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ومن أبرزها، اعتماد سعر فائدة رئيسي ليصبح السعر المرجعي لغايات إدارة السياسة النقدية يسمى "سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي"، والذي يتم بموجبه تحديد أسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية. ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء إشارات واضحة للسوق حول موقف السياسة النقدية وتوجهاتها إزاء التطورات النقدية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والخارجي، ويهدف كذلك إلى تعزيز المنافسة بين البنوك. كما قام البنك المركزي، ضمن هذا التطوير بإصدار شهادات إيداع بالدينار لآجال مختلفة وأحجام محددة واستمراره بقبول إيداعات البنوك في نافذة الإيداع لليلة واحدة.




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 للغموص في أسبار المالية العامة وأرقامها حققت وزارة المالية إيردات عامة قدرها 5 مليارات دولار، منها 4.7 مليار دينار إيرادات محلية، نتيجة إجراءات وإصلاحات هيكلية اعتمدت إزالة الدعم عن واسع من السلع بتوجيه الدعم للمواطن بدلا من السلعة، وأنفقت ما يقارب 6.8 مليار دينار، منها 6.2 مليار دينار نفقات جارية، لكن مؤشر الاعتماد على الذات ارتفع الى 76.2 % إلا أن العجز بقي مرتفعا وبلغ 1.8 مليار دينار، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %، او ما مقداره 25.5 مليار دينار، وهنا بدأت المديونية بالارتفاع، فقفزت من 14.4 مليار دينار عام 2011 الى 12.5 مليار دينار، والتي خلفها اسباب خارجة عن ايرادات الحكومة.
وفي العام 2013، بلغت الإيرادات العامة 5.7 مليار دينار، منها 5.1 مليار دينار ايرادات محلية، بالمقابل انفقنا في ذات العام 7 مليارات دينار، منها 6 مليار نفقات جارية، وتحسن مؤشر الاعتماد على الذات الى 84.5 %، وانخفض العجز الكلي بعد المنح الى 1.3 مليار دينار. لنحقق نموا نسبته بالاسعار الثابتة
2.6 %، او ما مقداره 26.2 مليار دينار، وقد وصل الدين العام الى 17.6 مليار دينار ليواصل نهجه الصعودي، مع تحسن طفيف في نمو نسبة الناتج المحلي الاجمالي نسبتها 2.7 % او ما مقداره قرابة 25 مليار دينار.
وفي العام 2014، استطاع الأردن في عامه الثاني ضمن البرنامج الاصلاحي الذي يطبقه مع صندوق النقد الدولي ان يحقق ايرادات عامة مقدارها 7.2 مليار دينار، منها 6 مليار دينار ايرادات محلية، لكنه ابقى على وتيرة إجمالي الإنفاق المرتفعة بإجمالي انفاق 7.8 مليار دينار. لكن من المهم الاشارة الى ان العجز تقلص بحدة بعد المنح الى 583 مليون دينار، وصعد على الفور مؤشر الاعتماد على الذات الى 89 %، وبنمو مقداره 2.5 % او ما مقداره 27.7 مليار دينار، لكن اللجوء السوري وانقطاع امدادات الغاز وتداعيات الربيع العربي تقفز بالمديونية الى 22.6 مليار دينار.
وفي العام الثالث للانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وتعمق ازمة اللجوء السوري وانقطاع امدادات الغاز المصري واستخدام الوقود الثقيل في توليد الكهرباء قفز رصيد الدين الحكومي الى 22.6 مليار دينار، وبلغ نمو الناتج المحلي 3.4 % او ما مقداره 27 مليار دينار، الا ان الإيرادات العامة قد هبطت الى 6.7 مليار دينار، منها 5.9 مليار دينار ايرادات محلية، وانفقت الحكومة 7.7 مليار دينار، منها 6.6 نفقات جارية، ليكون العجز 925 مليون دينار، ويبقى مؤشر الاعتماد على الذات فيما نسبته
89 %، لتواصل المديونية ارتفاعها لتصل 24.8 مليار دينار.
في عام 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
وعقب قرار المجلس، أتيح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أميركي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.
وذكر الصندوق بأن " أداء الاقتصاد الأردني كان مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك استضافة الأردن عدد كبير من اللاجئين السوريين. وقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات والتعديلات الكبيرة التي أدخلت على السياسات. غير أن أداء الاقتصاد ظل دون المستوى الممكن وأصبحت استضافة اللاجئين السوريين تثقل كاهل الاقتصاد والموارد العامة".
"وقد وضعت الحكومة برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهيء الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح سكانية أوسع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وتعزيز الثقة في ظل هذه البيئة الصعبة. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف المحلية والإقليمية، فإننا نرحب بقوة التزام السلطات بالبرنامج وملكيتها الكاملة له. ولمساندة أهداف البرنامج، سيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين عن طريق تقديم ما يكفي من المنح والتمويل الميسر على النحو المحدد في وثيقة الأردن.
وملخص البرنامج بأنه يتسم برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بتصميمه المرن من خلال المنهج المتدرج والمطرد في ضبط أوضاع المالية العامة للوصول بالدين إلى مستويات أكثر أمنا مع توفير الحماية للفقراء؛ ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يحقق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على أنشطة التصدير والاستثمار وسوق العمل.
وخلال فترة البرنامج يتبين أن الإيرادات المحلية قفزت الى 7 مليارات دينار، منها 6.23 مليار دينار ايرادات محلية، مما يظهر تحسنا بها. فيما بلغت النفقات بالصعود لتصل الى 7.9 مليار دينار، منها 6.9 مليار دينار نفقات جارية، وعجز قدره 878 مليون دينار بعد المنح، لكن سجل تحسن في مؤشر الاعتماد على الذات ليصل الى 90.1 %، لكن بنمو بطيء نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، او ما مقداره 28.3 مليار دينار.
غير ان المديونية واصلت ارتفاعها لتصل الى 24.8 مليار دينار بالأسعار الثابتة، لكنها تبقى اقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام 2017 واصلت الايرادات العامة نموها بفضل اصلاحات نفذتها وزارة المالية لتصل 7.4 مليار دينار، منها 6.7 مليار دينار ايرادات محلية، بالمقابل كان اجمالي الانفاق 8.1 مليار دينار، منها 7.1 نفقات جارية، وتراجع بالعجز بعد المنح الى 747 مليون دينار، وباجمالي نمو نسبته 2.5% او ما مقداره 29 مليار دينار، ليبقى رصيد دين الحكومة ما مقداره 27.2 مليار دينار دون مستوى الناتج المحلي الاجمالي، علما بأنه منذ عن ما يزيد عن 7 سنوات خلت، استطاعت المالية ان ترفع نسبة الاعتماد على الذات الى 94.4 %.
وفي العام 2018، واصلت الحكومة برنامجها الوطني بدعم من صندوق النقد الدولي، ليصل مجموع ايراداتها العامة الى 7.8 مليار دينار، منها 6.9 مليار دينار اريدات محلية، بانفاق اجمالي قدره 8.5 مليار دينار، مما ولد عنه عجزا بعد المنح قدره 727 مليون دينار، لكن لم نتمكن من الابقاء بالمحافظة على النهج الصعودي لمؤشر الاعتماد على الذات، لنعود مرة اخرى لمستوى 91.1 %.
فيما ارتفع رصيد دين الحكومة الى 28.3 مليار دينار، مقابل 29.5 مليار دينار من الناتج المحلي لأسعار السوق الثابتة.
وفي السنة المالية 2019، حققت وزارة المالية ايرادات عامة قدرها 7.7 مليار دينار، منها 6.9 مليار دينار إيرادات محلية، فيما انفقت 8.8 مليار دينار منها 7.8 مليار دينار نفقات جارية، ونعود من جديد الى عجز بعد المنح قدره قرابة المليار دينار، فيما واصل مؤشر الاعتماد على الذات تراجعه ليصل الى 88.2 %. ويقفز الناتج المحلي للأسعار الثابتة الى 30 مليار دينار، بنمو في الناتج المحلي نسبته 1.8 %.
وفي العام 2020، اطلت ازمة جائحة كورونا "برأسها البشع" على البشرية جمعاء، وتعطلت الحياة وأزهقت العديد من الأرواح البريئة محليا وعالميا لتنعكس على المالية العامة كجزء من مختلف مناحي الحياة، ليكون القدر ازمة لم تشهدها البشرية منذ ما يزيد عن 100 عام.
وذهبنا لابرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 25 آذار(مارس) 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها نحو 1.3 مليار دولار.
ووفق بيان صندوق النقد عن الاردن "عزز مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19، والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية".
وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على "الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية، والعجز العام المجمع (كلاهما باستبعاد المنح)".
ووافق المجلس كذلك، على "تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل ":تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك بتقديم موعد صرف نحو 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير".
وبهذا، "يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى نحو 689 مليون دولار، من بينها مشتريات بقيمة نحو 401 مليون دولار خلال شهر أيار(مايو)، من خلال أداة التمويل السريع"، بحسب البيان.
وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 23.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى "اتساع معدلات عجز المالية العامة، وميزان المدفوعات الخارجية"، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن "الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية".
نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، قال عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية "احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق" على الرغم من جائحة كورونا.
ودعا فوروساوا، الحكومة، إلى أن تركز على "توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة".
وأكد ضرورة "مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولا سيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة".
وفي ذات العام 2020 منح الأردن دخوله وجديته في تنفيذ البرامج الاصلاحية منعة من مواجهة الصدمات الخارجية، واغدق الاموال على اللقاحات والقطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، مما ادى الى توقف الانشطة الاقتصادية وهبوط الايرادات المحلية الى 7 مليار دينار، ووصلت نفقاته الى 9.2 مليار دينار، وتكبد عجز قدره 2.1 مليار دينار بعد المنح، الامر الذي قاد للعودة الى الخلف مرغما نتيجة الجائحة مما هبط بنمو ناتجه المحلي الى انكماش بنسبة -1.6 %، وتراجع نسبة الاعتماد على الذات الى 74.4 % وهو مستوى كان قد فارقه عام 2011، وقفزت المديونية سنة 2020 الى 33 مليار دينار، مقابل ناتج محلي اجمالي بالأسعار الثابتة قدره 29.6 مليار دينار.
وسرعان ما استطاعت ماكينة المالية العامة مع بدء بوادر انفراج في العام 2021 من جائحة كورونا، وبدء الانشطة الاقتصادية الى مواصلة جهودها الاصلاحية ضمن البرنامج الوطني المدعوم من الصندوق من خلال التوسع بالوعاء الضريبي لبلوغ الإيرادات العامة 8.1 مليار دينار، منها 7.3 مليار دينار إيرادات محلي، وبانفاق قدره 9.8 مليار دينار، الا انها حققت نقطة ايجابية لرفع نسبة الاعتماد على الذات الى 84 %، العجز قاد المديونية العامة الى مستوى 35.7 % مقابل الناتج المحلي الاجمالي لاسعار السوق الثابتة 30.2 مليار دينار، وبنمو متواضع نسبته 2.2 %، الا انه يبقى افضل من الانكماش الذي تحقق في العام الذي سبقه.
ومن المفترض بالوصول الى ايرادات عامة قدرها 8.9 مليار دينار، منها 8.1 مليار دينار ايرادات محلية ستعتبر الاعلى في تاريخ المملكة نتيجة الاصلاحات الهيكلية التي نفذت. فيما يواصل اجمالي الانفاق المحكوم ببنود يصعب التحرك به لصناع القرار، ان يصل اجمالي الانفاق هذا العام 10.4 مليار دينار، وبعجز قدره مليار ونصف دينار، وهي مستويات مقاربة ابان بداية فترة الربيع العربي، الا ان الجانب المشرق معاودة مؤشر الاعتماد على الذات الى مستوى 90.7 %، علما بأن الدين العام سيصل الى 33.6 مليار دينار، يقابله مجموع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 31 مليار دينار، مما يعني بأن الدين العام مقابل الناتج سيصل قرابة 113 %، وسط مواجهة لما يشهده العالم من تداعيات للأزمة الأوكرانية الروسية والتي رفعت اسعار السلع في الأسواق العالمية، التي يقابلها قدرة ومهارة من قبل البنك المركزي الأردني بادارة ملف الاستقرار النقدي والحفاظ على مستويات التي تعد الأكثر انخفاضا في المنطقة من غير النفطية، الى جانب قوة وحصافة الجهاز المصرفي الأردني.
ونهاية الاسبوع الماضي، اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز أن الأردن يحافظ على ثبات تصنيفة الائتماني مدعوما بالإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"، وعزت الوكالة تثبيت التصنيف الى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.
كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية. وأشارت ايضا على قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار. كما أشادت بتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد المالية العامة فقد أشارت الوكالة الى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3 % خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، وكما توقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل الى ما نسبته 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. هذا وقد توقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة الى ما نسبته 3 % في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وفي ضوء تلك المعطيات وأهميتها وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني للبدء بالتفاوض على برنامج جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.







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