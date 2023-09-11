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هل يصبح الأردن جزءا أساسيا من النظام التجاري العالمي؟

9/11/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة







دفعت التحولات السياسية التي يشهدها العالم والتنافس بين القوى الكبرى فيه إلى عودة فكرة التكتلات إلى الواجهة من جديد والتوجه إلى نوع جديد من الترابط السياسي والاقتصادي، كإطلاق مشروع الممر الاقتصادي العملاق بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط مؤخرا، بدلا من الاكتفاء فقط بالتلاقي السياسي والاتفاقيات التجارية التقليدية، وفق ما يرى خبراء اقتصاديون.
ولفت هؤلاء الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد" إلى أن مشروع الممر الاقتصادي تم تصميمه من قبل الولايات المتحدة الأميركية لمنافسة مشروع الحزام والطريق الذي دشنته الصين في السنوات الأخيرة، حيث لا تريد واشنطن أن تنفرد بكين وحدها في منطقة المحيط الهندي والشرق الأوسط.
وبين الخبراء أنه سيكون لهذا المشروع انعكاس كبير على اقتصادات دول المنطقة ودعم أمن الطاقة وتوسيع الأسواق التجارية لهذه الدول، كما أنه سينتج سياسات جديدة في التعامل مع المنطقة من قبل دول العالم، إضافة إلى توازنات جديدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في العالم، تأخذ بالاعتبار مصالح دول المنطقة ليس كونها منتجة للنفط والطاقة فحسب، وإنما باعتبارها دولا مؤثرة لتسهيل التجارة العالمية وتقليل كلفة هذه التجارة.
وأكد الخبراء أنه ستكون هناك انعكاسات إيجابية جمّة على الاقتصاد الأردني جراء هذا المشروع، حيث أن اعتمادنا كنقطة في هذا المشروع سيجعل الأردن محطة مهمة في نظام التزويد العالمي وجزءا أساسيا من النظام التجاري العالمي، فضلا عن مساعدته في تطوير البنية التحتية لدينا وإقامة مشاريع كبرى كالربط السككي مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مؤشر النمو الاقتصادي.
وكانت الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وقعت على هامش قمة العشرين التي عقدت في نيودلهي مؤخرا، مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يشمل سككا حديدية وربط موانئ ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات.
وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، يهدف الممر الاقتصادي الجديد إلى "ربط الهند بأوروبا، من خلال خط للسكك الحديد والموانئ القائمة عبر الإمارات والسعودية والأردن ودولة الاحتلال (الإسرائيلي)، وهو ما من شأنه أن يولِّد المزيد من النمو الاقتصادي، ويحفز الاستثمارات الجديدة، وينشئ فرص عمل نوعية".
ويطمح الممر أيضاً إلى ربط القارتين (أوروبا وآسيا) بالمراكز التجارية، وتسهيل تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها، إضافة إلى دعم التجارة والصناعة القائمة، وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
كما يهدف الممر إلى ربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال الكابلات البحرية لتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، وتمكين ابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة، وربط المجتمعات بالإنترنت الآمن والمستقر.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني لـ"الغد" إن العالم اليوم يتجه إلى نوع جديد من الترابط السياسي والاقتصادي بدلا من الاكتفاء فقط بالتلاقي السياسي والاتفاقيات التجارية التقليدية بين الدول، حيث إن هناك توجها واضحا نحو الترابط التام والحضاري جغرافيا من خلال تدشين بنية تحتية عملاقة تربط الدول ببعضها البعض، واستخدام هذه البنية ايضا كأداة لتحقيق السلام العالمي، إذ ستنظر الدول إلى أن البنية التحتية القائمة كمورد مشترك للجميع، ما سيحد من تفاقم الخلافات بينها.
وأضاف العناني أن مشروع الممر الاقتصادي تم تصميمه من قبل الولايات المتحدة الأميركية لمنافسة مشروع الحزام والطريق الذي دشنته الصين في السنوات الأخيرة، حيث لا تريد واشنطن أن تنفرد بكين وحدها في منطقة المحيط الهندي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد أيضا من خلال هذا المشروع ضمان استدامة الدولار كعملة أولى في العالم إضافة إلى المحافظة على مكانة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كلاعبين أساسيين في المشهد الاقتصاد العالمي.
وبين العناني بأنه قد يكون هناك تناقض بين الدول المشتركة في المشروع، حيث أن هناك جنوحا للهند لتقليل اعتمادها على الدولار كغيرها من بقية دول بريكس بما في ذلك السعودية والإمارات المنخرطتين أيضا في هذا المشروع.
ويرى العناني أن هذا المشروع سينعكس إيجابيا على الأردن حيث أن اعتمادنا كنقطة في هذا المشروع سيجعل الأردن محطة مهمة في نظام التزويد العالمي وجزءا أساسيا من النظام التجاري العالمي، إضافة إلى مساعدته في تطوير البنية التحتية وإقامة مشاريع كبرى كالربط السككي، وكل ذلك سينعكس أيضا على المساعدة في خلق المزيد من فرص العمل، ودعم مؤشر النمو الاقتصادي.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن التحولات السياسية التي يشهدها العالم والتنافس بين القوى الكبرى في العالم أعادت فكرة التكتلات إلى الواجهة من جديد، حيث إن مشروع الممر الاقتصادي يعد مواجهة لمبادرة الحزام والطريق الذي أطلقته الصين قبل سنوات إضافة إلى أنه محاولة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول المرتبطة بالمشروع.
ولفت عايش إلى أن دخول دول المنطقة في هذا المشروع سينجم عنه سياسات جديدة في التعامل مع المنطقة من قبل دول العالم، إضافة إلى توازنات جديدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي العالمي تأخذ بالاعتبار مصالح دول المنطقة وليس كونها منتجة للنفط والطاقة، وإنما باعتبارها دولا مؤثرة على مستوى التوازنات العالمية لتسهيل التجارة العالمية وتقليل كلفة هذه التجارة.
وبين عايش أن كلمة السر في هذا المشروع تكمن بالهند، إذ ترى الولايات المتحدة الهند بديلا محتملا ممكنا للصين وهي تعمل وتدفع نحو أن يكون بديلا سريعا سواء على مستوى القوى الاقتصادية العظمى في العالم أو على مستوى التوازنات الإقليمية العظمى في آسيا.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع سيستدعي تدشين بنية تحتية جديدة ومتطورة تتناسب مع الحجم الهائل من النشاط الاقتصادي المنتظر من خلال هذا الممر، من إنشاء شبكات سكك حديد جديدة وطرق جديدة إضافة إلى استحداث موانئ وتطوير عمليات الشحن المختلفة.
وحول إذ ما كان لهذا المشروع انعكاس على الأردن واقتصاده بيّن عايش أنه سيكون له عائد على الأردن بإدماجه في حركة اقتصادية ولوجستية واستثمارية عالمية كبرى، كما سيستفيد من تحسين البنية التحتية اللازمة للمشروع كما سيستفيد الأردن من أنابيب الطاقة والكهرباء والهيدروجين الأخضر التي ستمر به، إضافة إلى أنه سيساعد في دعم بعض الصناعات المحلية كصناعات المرتبطة بالطاقة والصناعات الإنشائية اللازمة للبنية التحتية وغيرها، حيث أن كل ذلك سينعكس على تشغيل الأيدي العاملة الماهرة، إضافة إلى دعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل، داعيا إلى وجوب وضع إستراتيجية وطنية للاستفادة من المشروع.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أن توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الممر الاقتصادي الذي يندرج ضمن المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية الضخمة في مجال تطوير البنى التحتية للنقل والسكك الحديد، جاء تتويجا لفكرة المشروع التي طرحت أثناء زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية في تموز 2022 واستكملتها المحادثات الإقليمية التي تواصلت بعد الزيارة للوصول إلى توقيع الاتفاق.
وتكمن أهمية هذا المشروع بحسب ما يرى الرفاتي، بأنه سيسهم في زيادة وتسريع التبادل التجاري وتسهيل مرور البضائع بين دول العالم، إضافة إلى ضمان أمن الغذاء والطاقة العالمي وجذب الاستثمارات وتأمين ممرات التجارة العالمية من أي تهديدات أو أخطار جيوسياسية بالعبور الآمن وتوفير فرص عمل ومكاسب طويلة الأمد داخل البلدان المنخرطة بالمشروع.
وتوقع الرفاتي أن يكون لهذا المشروع انعكاسات إيجابية جمّة على الاقتصاد الأردني وسوق العمل وحركة النقل وجذب الاستثمارات الخارجية وفي ظل البيئة الاستثمارية الآمنة والمحفزة، خاصة وأن ميناء العقبة سيكون ضمن شبكة ربط الموانئ بين الدول المشاركة.



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