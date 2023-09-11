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أشهر الصيف تنعش محال الهدايا والأدوات المنزلية

9/11/2023 11:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






تشهد محال بيع الهدايا والأدوات المنزلية في السوق المحلية حركة تجارية جيدة نسبيا، بحسب عاملين في القطاع.
وبحسب العاملين، فإن القطاع شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعا في حجم الطلب، نتيجة ازدياد النشاط السياحي، وحلول موسم الأعراس والمناسبات المختلفة (نتائج الثانوية العامة، وحفلات التخريج من الجامعات).
وأكد العاملون، أن قطاعهم يعد من القطاعات الموسمية التي يرتبط نشاطها بفترة محددة من العام، وخارج هذه الفترة يدخل عادة في حالة من الركود ما يؤثر على استقرار العمل في القطاع وخططه التجارية.
وقال المستثمر في القطاع همام حبنكة: "إن النشاط على محال بيع التحف والهدايا في الفترة الحالية، يبدو متوسطا، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت تحسنا في الحركة التجارية للقطاع، خاصة مع تزايد النشاط السياحي"، موضحا أن الإقبال الأكبر على المحال يكون من قبل السياح الذين يقيمون في المملكة لمدة تزيد على عشرة أيام وأكثر.
وبين حبنكة، أن قطاع التحف والهدايا يعد من القطاعات الموسمية التي ترتبط بالمناسبات الاجتماعية المختلفة، حيث يزداد حجم الإقبال عليه خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة فترة (الأعراس، نتائج الثانوية العامة، وحفلات تخريج الجامعات).
وأشار إلى أن القطاع يعاني منذ جائحة "كورونا" من حالة تذبذب بالحركة الشرائية، حيث تزداد بشكل واضح حينا، وتتراجع بشكل كبير في أحيان أخرى، ما يؤثر على استقرار العمل في القطاع وخططه التجارية.
من جانبه، أكد مالك أحد مراكز بيع الأدوات المنزلية والهدايا سالم العواودة، أن القطاع يشهد خلال الفترة الحالية، حالة جيدة من النشاط مع اقتراب نهاية ذروة الموسم التي تتمثل بفصل الصيف.
ولفت العووادة، إلى أن الإقبال خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفع بشكل ملحوظ، وفاق الأشهر السابقة من العام بحوالي 50 %، نتيجة موسم الأعراس ومناسبات الأفراح والاحتفالات وتجهيز بيوت المقبلين على الزواج، مبينا أن الإقبال لهذا الموسم كان أفضل من الموسم الماضي.
إلى ذلك، قال المستثمر في القطاع طارق زعمط: "إنه رغم تحسن النشاط في القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن النشاط بشكل عام خلال موسم الصيف الذي يعد موسم الذروة للقطاع قد تراجع بما نسبته 20 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، التي شهدت نشاطا مقاربا لأعوام ما قبل الجائحة".
وعزا زعمط تراجع حجم النشاط في القطاع هذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي، إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الهدايا بنسب تترواح بين 15 - 50 % نتيجة ارتفاع أسعار الشحن في السوق العالمية.
وأوضح زعمط، أن القطاع يواجه منذ سنوات عدة، تحديات إذ كان من أكثر القطاعات تضررا خلال جائحة "كورونا"، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على كثير من مستورداته.
ويقدر عدد محال بيع الهدايا والأدوات المنزلية العاملة في أنحاء المملكة كافة، بنحو ألفي محل وفق تقديرات عاملين في القطاع.



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