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الأردن يتصدر المشهد العالمي في الكراتيه

9/11/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمكنت الكراتيه الأردنية في الفترة الأخيرة، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، بعد رحلة من الإبداع والإمتاع في عدة مشاركات خارجية، عكست التطور الكبير الذي أصاب اللعبة.
وبعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، ولاسيما في بطولات الدوري العالمي وبطولة العالم، عادت الكراتيه الأردنية يوم أمس لتحقيق إنجاز غير مسبوق ويحدث لأول مرة، يتمثل في فوز لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينال فيها أحد لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه هذه الجائزة المرموقة من الاتحاد الدولي للكراتيه.
ونال البطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة، جائزة "الفائزون الكبار" ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي لهذا العام من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة.
كما فاز الجعفري بذات الجائزة لمنافسات وزن تحت 84 كغم بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في جولات الدوري العالمي والتي تكونت من 4 جولات أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب وأيرلندا.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه قد نجح أمس الأحد أيضا في حصد ميدالية ذهبية عن طريق اللاعب حسن مصاروة وأخرى برونزية من خلال اللاعب عبدالرحمن المصاطفة في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الأيرلندية دبلن.
وساهمت الإنجازات الكثيرة التي حققتها الكراتيه الأردنية في مختلف المحافل في الفترة الأخيرة، في وضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه اللعبة، في إنجاز يحسب للعبة.
وأكد مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري، أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة لتضافر جهود الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين وأهالي اللاعبين، الأمر الذي قادنا لتحقيق هذه الإنجازات.
وأضاف الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن منتخبات الكراتيه تملك مدربا متميزا هو المصري محمد إبراهيم الذي نجح في اكتشاف المواهب وصقلها بالتعاون مع مساعديه، لينجح في تشكيل منتخبات منافسة وقوية وقادرة على حصد الألقاب، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على توفير جميع متطلبات المنتخبات واللاعبين في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل.
وأشار إلى أن هذه الانجازات تضاعف حجم المسؤولية على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من المشاركات المهمة على مختلف الصعد.
-- (بترا)



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